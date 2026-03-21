El emotivo regalo con el que Eugenio Derbez sorprendió a Aislinn en su cumpleaños 40

Eugenio Derbez sorprendió a Aislinn Derbez con un regalo lleno de significado por su cumpleaños 40. El actor y comediante llegó hasta la casa de su hija con un pastel en forma de cámara Polaroid de la que salían imágenes de cuando ella era pequeña, reviviendo así recuerdos de su infancia y su vínculo familiar.

Los hijos crecen…y un día, sin darnos cuenta, se convierten en padres. La vida avanza, los papeles cambian, pero hay algo que permanece intacto: el amor de papá. Eugenio Derbez.

El momento quedó registrado en video y mostró a Aislinn visiblemente conmovida al descubrir el detalle. En las imágenes, también aparece Kailani, hija de la actriz, observando y degustando las fotos antiguas de su mamá y su abuelo, lo que hizo todavía más emotiva la sorpresa.

Feliz cumpleaños, Aislinn. Siempre mi niña y, al mismo tiempo, una de mis grandes maestras de vida. Eugenio Derbez.

Además del regalo, Eugenio acompañó el gesto con un mensaje en el que reflexionó sobre el paso del tiempo y el amor entre padres e hijos.