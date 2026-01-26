Suscríbete
Él es el mexicano entre los nominados a los Oscar 2026

José Antonio García está nominado por su trabajo en la cinta “Una batalla tras otra”

Enero 26, 2026 • 
Camila Torre Forcén
Una-batalla-tras-otra.jpg

El talento mexicano vuelve a resonar en Hollywood gracias al trabajo sonoro del diseñador mexicano en una de las películas más nominadas del año.

Además de las 13 nominaciones que recibió Una batalla tras otra, película que coloca a Leonardo DiCaprio como uno de los favoritos en la categoría de Mejor Actor, hay un nombre mexicano que destaca dentro de la contienda rumbo al Oscar: José Antonio García, sonidista y diseñador de sonido, nominado gracias a su extraordinario trabajo en el filme.

La cinta retrata una revolución en favor de la justicia para los migrantes, liderada por Bob, personaje interpretado por DiCaprio, un exrevolucionario que vive oculto junto a su hija hasta que un enemigo del pasado, impulsado por la sed de venganza, vuelve a encontrarlo. En este contexto, el diseño sonoro se convierte en una pieza clave para transmitir tensión, emoción y realismo, llevando al espectador al corazón del conflicto.

José-Antonio-García-sonidista-y-diseñador-de-sonido.jpg

Este año, solo dos mexicanos figuran entre los nominados al premio de la Academia: Guillermo del Toro, por su película Frankenstein, y José Antonio García. Ambos desempeñan roles fundamentales dentro de sus proyectos: uno desde la visión creativa y la dirección, y el otro construyendo la experiencia sensorial que envuelve al espectador a través del sonido.

Para García, esta nominación no es territorio desconocido. La primera vez que compitió en esta categoría fue por su trabajo en Argo, protagonizada por Ben Affleck. Más tarde, fue nuevamente reconocido por ROMA, de Alfonso Cuarón, película que se llevó el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa. Hoy, su nombre vuelve a colocarse entre los mejores del mundo, confirmando que el talento mexicano continúa dejando huella en la industria cinematográfica internacional.

Premios Oscar
Camila Torre Forcén
