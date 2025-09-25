Suscríbete
El golpe emocional y el rechazo que llevó a Emma Watson a pausar su carrera

Después de años fuera del reflector, la estrella británica compartió con Jay Shetty uno de los rechazos más dolorosos de su vida

September 25, 2025 • 
Tania Franco
Emma Watson

Arnold Jerocki/GC Images

En un episodio reciente del On Purpose Podcast con Jay Shetty, Emma Watson habló con cruda honestidad sobre su decisión de alejarse temporalmente de la actuación y el precio emocional que pagó por mantener su vulnerabilidad en Hollywood.

Pausar para sanar

Watson confesó que, en lugar de seguir alimentando recuerdos dolorosos durante su trabajo actoral —como revivir pérdidas personales o situaciones traumáticas para evocar emociones—, decidió cuestionar si ese patrón la estaba dañando más que ayudando.

Me di cuenta de que estaba usando recuerdos dolorosos en mi vida… y no quería seguir revisitando eso para hacer cosas intensas más tristes que tenía que hacer.
Emma Watson.

Este giro interno no significa un cierre definitivo a la actuación, sino una búsqueda por métodos más sanos para conectar con sus papeles.

'Harry Potter y el prisionero de Azkaban', Londres, Inglaterra, 2003

Murray Close/Getty Images

Las expectativas de amistad que se convirtieron en dolor

Durante las grabaciones de Harry Potter, Emma vivió un entorno cercano, casi familiar, con sus compañeros de elenco. Esa experiencia sembró una ilusión: que cada set de filmación futura replicaría esa camaradería.

Sin embargo, explicó que ingresar a otros proyectos con esa expectativa le generó rechazos y desencantos. Muchos en la industria no buscan amistades profundas sino resultados, competencia y objetivos profesionales.

Yo llegué al trabajo buscando amistad… eso fue muy doloroso para mí fuera de “Harry Potter”, como un dolor que rompe huesos.
Emma Watson.

Harry Potter y el Cáliz de fuego

Murray Close/Getty Images

Criticó no tener la piel suficientemente gruesa para resistir rivalidades o envidias en ambientes altamente competitivos, y confesó que eso la hizo sentirse rota. Pero también mostró orgullo: el hecho de haber sufrido prueba de que aún le queda corazón.

Renacer con humanidad intacta

Emma no ve esta etapa como derrota, sino como una ganancia: conservar su sensibilidad, su humanidad, incluso cuando otros consideran esos atributos un obstáculo.

Hubo ciertas cosas que no pude soportar. Prefiero conservar mi humanidad.
Emma Watson.

Acepta que no todo capítulo cerrará de forma dramática, pero sí reconoce que algunas conexiones y expectativas deberán transformarse.

Emma Watson
Comunicóloga en Medios Digitales
