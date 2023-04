El incómodo momento que Lady Gaga pasó con el líder Dalai Lama

Recordemos que recientemente el líder espiritual Dalai Lama protagonizó un escándalo al besar a un niño en un evento público; ahora usuarios en redes sociales retomaron un video donde se prueba uno más de sus abusos al tocar la pierna de la cantante Lady Gaga.

Ya bastante indignación causó en la sociedad, que los internautas recordaro que no es la primera vez que el Dalai Lama comete uno de estos actos, pues se difundió el video donde aparecen él y la cantante americana Lady Gaga en un momento bochornoso, donde él le toca la pierna y ella lo detiene en seco con su mano.

En el mismo se puede ver cómo el líder espiritual le hace “cosquillas” e intenta tocar de manera frecuente las piernas de la artista hasta que ella coloca su mano sobre la suya para detener el contacto y le lanza una sonrisa incómoda diciendole que pare.

Esto sucedió en junio del 2016, cuando ambos estuvieron en una conferencia en Indiana, con el fin de tocar temas relacionados con el cuidado de la salud mental y física en la sociedad, se habló de la espiritualidad y a su vez, de los problemas del momento.

Tras publicarse nuevamente este video se ha incrementado la preocupación de los internautas, pues muchos ya empiezan a sospechar que se hayan presentado más situaciones similares a la del niño y se desconozcan por falta de pruebas, o de miedo a exponerlas.

Tal es el rechazo de esta acción y el repudio que causó a nivel mundial que a través de la plataforma Change.org, la organización Deter Influencers from Child Abuse creó una petición para recolectar firmas bajo el título de “Salvemos a los niños del Dálai Lama: detengamos el abuso infantil”.

Además de esta organización, el partido opositor sudafricano Luchadores por la Libertad Económica (EFF) hizo también lo suyo, y pidió a las autoridades indias que detuvieran al Dalai Lama. Su acusación la basan en el presunto abuso infantil cometido, más allá de las disculpas del líder budista.

“Esta supuesta disculpa no indicó que sus actos fueron flagrantemente abusivos. Se espera que los líderes religiosos sean protectores, no abusadores de los más vulnerables en la sociedad. El abuso infantil es desenfrenado en todo el mundo. Los niños no están seguros en sus casas, colegios, espacios públicos ni con líderes religiosos”, reza el comunicado.