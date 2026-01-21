“El jardín que soñamos”, de Joaquín del Paso, estreno mundial en la 76 Berlinale

El destacado cineasta mexicano Joaquín del Paso regresa con su tercera película, “El jardín que soñamos”, que tendrá su estreno mundial en uno de los festivales de cine más importantes del mundo, en el marco de la 76 edición de la Berlinale, que se realizará del 12 al 22 de febrero en la capital alemana. El filme relata la historia de una familia haitiana de migrantes, quienes en su paso por México y en la búsqueda de una vida mejor se asientan en lo profundo del bosque por la necesidad de un trabajo para tener dinero, quedando inmersos en la tala ilegal que afecta la región.

Filmada en la zona boscosa entre el Estado de México y Michoacán, la cinta retrata la inmensidad y belleza del bosque mientras convierte a la mariposa monarca en un personaje más que acompaña a los protagonistas. Estelarizada por la virtuosa cantante y actriz Nehemie Bastien, quien da vida a Esther, una joven mujer que junto a sus dos hijas, Flor y Aisha, emprende la migración buscando crear un hogar y en el camino se enamora de Junior, interpretado por el actor haitiano Faustin Pierre; la pareja es reclutada para trabajar en medio del bosque con los talamontes, esto cambia sus vidas de manera definitiva.

“El jardín que soñamos”, es la primera película filmada en criollo haitiano y español, cuenta con un gran crew detrás del director mexicano Joaquín del Paso (“Maquinaria Panamericana” y “El hoyo en la cerca”), que incluye entre otros al fotógrafo turco Gökhan Tiryaki, conocido por su trabajo en la ganadora de la Palma de Oro a Mejor Película en Cannes “Winter Sleep”; a Rogelio Sosa, destacado músico mexicano que experimenta con electroacústica; y por los creadores de la música de la popular serie “Stranger Things”: Kyle Dixon y Michael Stein.

La producción mexicana de ficción será distribuida por Pimienta Films, fundada por Nicolás Celis, ganador del Premio Oscar por “Roma”, quien comentó sobre esta nueva cinta que “Joaquín se destaca como uno de los cineastas más importantes de su generación, un talento con una voz cinematográfica distintiva. Su obra llama la atención no solo por ofrecer historias frescas, sino porque es cine esencial, profundamente elaborado, auténtico y con una visión que perdura en el público. Para nosotros, como distribuidores, esta película era vital: una historia bellamente narrada que te atrapa y perdura mucho después de los créditos finales”.

Acerca de “El jardín que soñamos”, Joaquín del Paso, director y guionista, afirma que “en esta película convergen las realidades que más me preocupan hoy: la crisis humanitaria de la migración y la emergencia ecológica en nuestros bosques. A través de la fragilidad de la mariposa monarca y de la vida de una familia haitiana en su camino al norte, buscamos retratar la resistencia frente a la impunidad. Esta película es un testimonio sobre la dignidad humana y el amor de una familia que lucha por permanecer unida en un mundo que parece romperse”.

“Estoy convencido de que la historia de la comunidad haitiana en nuestro país ofrecerá al espectador una perspectiva completamente nueva y necesaria de la migración. Considero que ésta es mi película más lograda; la más potente visualmente y la más profunda a nivel emocional. Estoy muy emocionado de poder por fin compartirla”, finalizó el cineasta.