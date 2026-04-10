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Elizabeth Olsen espera su primer bebé con Robbie Arnett

La actriz estadounidense reconocida por su papel como Wanda Maximoff en el universo cinematográficode Marvel, ha generado gran atención mediática tras surgir reportes que apuntan a que estaría esperando a su primer bebé

Abril 10, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Elizabeth Olsen, tiene tres hermanos más Taylor, Trent y Jake Olsen, además de las famosas gemelas Mary-Kate y Ashley

GETTY IMAGES

La noticia de su embarazo ha cobrado fuerza en redes sociales, donde seguidores han reaccionado con entusiasmo ante esta posible nueva etapa en su vida personal. Todo comenzó por las recientes apariciones públicas de la actriz en Los Ángeles, donde fue captada junto a su esposo.

Se difundieron imágenes que se viralizaron rápidamente, donde Olsen luce su baby bump, sin embargo, hasta ahora la actriz no ha confirmado la noticia.

Diversas fuentes han señalado que todo indica que Olsen estaría esperando a su primer hijo, debido a los cambios físicos percibidos en dichas fotografías y al contexto de su vida personal.

El padre de su bebé es Robbie Arnett, con quien la actriz mantiene un relación desde 2017. Arnett es un músico estadounidense, conocido por ser integrante de la banda Milo Greene, además de desempeñarse como compositor. Ambos se casaron en una ceremonia privada y han mantenido su vida personal lejos de los reflectores, lo que explica que aún no hayan dado declaraciones públicas sobre el tema.

Elizabeth Olsen
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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