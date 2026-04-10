Lady Gaga y Doechii presentan “Runway”, el tema oficial de El Diablo Viste a la Moda 2

A tres semanas de su estreno en cines, 20th Century Studios lanzó el tráiler definitivo de El Diablo Viste a la Moda 2 con la gran sorpresa musical de que Lady Gaga y Doechii se unen en “Runway”, la canción original de la secuela.

El tema mezcla dance pop con influencias house — el género clásico de las pasarelas — y lleva el nombre de la icónica revista de moda que dirige Miranda Priestly, el personaje de Meryl Streep. Gaga encabeza el estribillo mientras Doechii toma los versos con su característico rap.

Además de la canción, Lady Gaga tendrá una aparición especial en pantalla. Fue vista en Milán durante el rodaje mientras realizaba su gira Mayhem Ball, lo que confirmó su cameo en la película.

La secuela reúne a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci tiene un estreno fijado para el 30 de abril de 2026, exclusivamente en cines.