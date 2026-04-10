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Emma Roberts confirma su regreso a American Horror Story con un video que encendió las redes

Con una sola frase icónica y un piano de fondo, la actriz regresa en septiembre de 2026 junto a todo el aquelarre original.

Abril 09, 2026 • 
Tania Franco
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Ryan Murphy Productions publicó este 9 de abril en Instagram un breve video que sacudió las redes sociales: Emma Roberts, sentada frente a un piano, pronuncia la frase que los fans de American Horror Story jamás olvidaron: "¡Sorpresa, bitch! Apuesto a que pensabas que ya no me volverías a ver.” Con esas palabras, Madison Montgomery anunció oficialmente su regreso en la decimotercera temporada de la serie.

Su personaje Madison Montgomery debutó en la temporada 3, Coven, 2013, como una actriz de Hollywood arrogante y con poderes telequinéticos, convirtiéndose en uno de los personajes más adorados de toda la franquicia. Su última aparición fue en la temporada 8, Apocalypse, 2018. Ocho años después, vuelve al aquelarre.

El elenco icónico regresa

Todo apunta a que la temporada 13 será una continuación directa del universo de Coven. La temporada 13 reunirá a buena parte del elenco original de Coven y otras temporadas clásicas: Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Emma Roberts y más.

Sarah Paulson - AHS - American Horror Story

Instagram: Ryan Murphy Productions

La nueva temporada tiene confirmado su estreno en septiembre de 2026, con fecha definitiva aún por anunciar, aunque se espera que llegue cerca de Halloween — la fecha favorita de Ryan Murphy para lanzar sus proyectos de terror. La producción se está rodando en Nueva York y Jersey City.

Emma Roberts series de televisión
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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