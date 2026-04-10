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Las historias de amor que salieron a la luz en Coachella (algunos ya nos siguen juntos)

Desde romances inesperados hasta reconciliaciones que nadie vio venir, el festival más famoso del mundo también es un escenario de telenovela

Abril 10, 2026 • 
Tania Franco
Las historias de amor que salieron a la luz en Coachella (algunos ya nos siguen juntos)

Kevin Mazur/Getty Images for Global Citizen

Cada abril, el Empire Polo Club de Indio, California, se convierte en algo más que un festival de música exclusivo. Entre conciertos históricos, outfits icónicos y el calor sofocante del desierto, Coachella tiene una habilidad especial para sacar a la luz los secretos mejor guardados de las celebridades. Aquí van tres de las historias que el festival le regaló al mundo.

Con boletos de hasta 22,476 pesos, este festival ha sido criticado por su elitismo y altos costos de consumo dentro del recinto, por su exclusividad, es el lugar perfecto para la celebridades de alto nivel que buscan relajarse y disfrutar de un fin de semana musical. Un evento ideal para salir con su pareja...

Beyoncé y Jay-Z

En 2010, Beyoncé y Jay-Z llevaban apenas dos años de matrimonio tras casarse en 2008, consolidándose ya como una de las parejas más influyentes de la industria; hoy, más de una década después, siguen juntos, fortaleciendo su relación tanto en lo personal como en lo profesional.

2010, Beyoncé y Jay-Z coachella

Jeff Kravitz/FilmMagic

Timothée Chalamet y Kylie Jenner

La primera vez que Timothée Chalamet y Kylie Jenner fueron vistos interactuando en público fue en enero de 2023 durante el desfile de Jean Paul Gaultier. Los rumores de romance comenzaron a circular en abril de ese año, y aunque ambos evitaron confirmar cualquier cosa, cuando asistieron juntos a Coachella, hicieron un gran trabajo en no ser captados por los paparazzis, pero en un concierto de Beyoncé ese mismo año confirmaron los rumores.

Nadie apostaba por esta pareja, pero tres años después de confirmarse su relación, siguen tan enamorados como al inicio, e incluso más. La empresaria y el actor fueron vistos entre la audiencia del festival de Coachella 2025.

Las historias de amor que salieron a la luz en Coachella - Timothée Chalamet y Kylie Jenner

(Photo by Papjuice/Bauer-Griffin/GC Images)

La reconciliación de Shawn Mendes y Camila Cabello

Anunciaron su ruptura en noviembre de 2021, algo se rompió en el corazón colectivo de la generación Z. Eran la pareja, los que habían sobrevivido la pandemia juntos, los de Señorita. Y de repente, nada.

Más de un año después de su ruptura, la llama volvió a encenderse en el festival de Coachella 2023. Lo que dejó a todos en shock fueron los apasionados besos que se dieron a lo largo de la noche del viernes. La reconciliación duró poco. La relación entre ambos siempre fue de idas y venidas, marcada por la juventud, las carreras paralelas y la distancia. Hoy cada uno sigue su camino por separado

Los inicios de Vanessa Hudgens y Austin Butler

Aunque la pareja comenzó a ser vista junta en 2011, fue durante la edición de 2012 de Coachella cuando Vanessa Hudgens y Austin Butler consolidaron públicamente su relación, dejándose ver entre conciertos y looks bohemios que capturaban el espíritu libre del festival.

Coachella 2012 Vanessa Hudgens y Austin Butler

Christopher Polk

Bad Bunny y Kendall Jenner

El 2023 pareció tener un aura del amor, siendo que también en ese año, el 14 de abril, con algunas fallas en el sonido y la asistencia de Kendall Jenner entre el público para ver a Bad Bunny cuando se presentó en Coachella e hizo historia como el primer headliner latino.

En ese entonces, los rumores de su relación llenaban portadas, aunque ninguno lo había confirmado oficialmente. Y como si el show necesitara más drama, durante la presentación, Bad Bunny lanzó un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta: “En las redes sociales, en la prensa, se dicen mil cosas, pero nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón. Lo que ustedes vean por ahí y que no salga de mi boca, no lo crean.” La relación se apagó durante el verano de 2024.

bad-bunny-y-kendall-jenner

Getty Images - (Photo by Aurora Rose/WWD via Getty Images)

La edición de Coachella 2026 llega este fin de semana, con artistas como Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G y más. Del 10-12 y 17-19 de abril estaremos atentos a ver qué historias de amor o desamor nos traerá el festival de música más exclusivo de California.

Shawn Mendes Camila Cabello Timothée Chalamet kylie jenner Bad Bunny Kendall Jenner Post Malone Coachella
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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