Ellas son las posibles candidatas para interpretar a Britney Spears en su película biográfica: ¿cuál te gusta más?

Hace apenas unos días que se dio a conocer que ya se trabaja en una película biográfica de Britney Spears luego de que Universal Pictures anunció que adquirió los derechos de las memorias de la cantante.

El libro “The Woman in Me”, publicado en 2023 fue un éxito de ventas y ya se vislumbra que sea Jon M. Chu, conocido por dirigir “Wicked”, quien estará al mando del proyecto, con Marc Platt como productor.

Por su parte, la intérprete de “Toxic” no pudo evitar pronunciarse al respecto, y a través de sus redes sociales externó su emoción por revelar más sobre el ambicioso proyecto que llevará su vida a la pantalla grande.

Ahora la pregunta es quién será la actriz elegida para interpretar a la princesa del pop. De acuerdo con la revista People, son varias las actrices y cantantes que los fans quieren ver interpretando a su ídolo, y si bien las opciones son muchas, ya suenas con fuerza varios nombres de personalidades que podrían encarnar a la estrella.

Sabrina Carpenter

La cantante de “Espresso” es una de las candidatas más fuertes, según la revista, y es que, a muchos fans realmente les gustaría que fuera ella quien se metiera en le piel de Spears, incluso, la estrella, de 25 años ha versionado una de las canciones de Spears como " ...Baby One More Time “ durante su gira “The Emails I Can’t Send Tour” de 2023.

Tate McRae

Tate, McRae, cantante, compositora y bailarina, comparte algunas similitudes con Spears, incluido el hecho de que ambas comenzaron sus carreras en el mundo del espectáculo cuando eran niñas.

McRae, de 21 años, y Spears han hablado sobre su amor mutuo en el pasado. En mayo de 2024, Spears ambas hablaron sobre el baile, las presentaciones en vivo y de dónde cada uno obtiene su inspiración.

Millie Bobby Brown

La estrella de Stranger Things, de 20 años, habló sobre sus aspiraciones de interpretar a Spears durante una aparición en The Drew Barrymore Show en 2022, donde dijo:

“Quiero interpretar a una persona real y creo que para mí, Britney... [Sería] Britney Spears. Creo que su historia, en primer lugar, resuena conmigo… Simplemente crecí bajo el ojo público y vi sus videos y entrevistas de cuando era más joven. Es lo mismo que a ti”, expresó entonces.

Sidney Sweeney

A muchos fans les encantó la idea de que Sydney Sweeney, de 26 años, sea quien dé vida a la estrella del pop, e incluso coinciden que ambas tienen similitudes.

Sweeney ha actuado desde que era preadolescente y desde entonces se ha apoderado de la pantalla grande en películas como Everyone But You , Immaculate y Madame Web.

Bella Thorne

Bella Thorne también fue una estrella de Disney Channel junto a Zendaya, razón por la que muchos fans la consideraron para interpretar el papel.

Dove Cameron

Dove Cameron es otra exactriz de Disney Channel que algunos fanáticos pensaron que podría ser una buena elección para el papel de Spears, debido a su experiencia en actuación, música y danza.

Cameron también ha hablado de su amor por Spears y le dijo a Access Hollywood en 2017 que le encantaría conocer a la estrella del pop.

Elle Fanning

Elle Fanning, de 26 años, es reconocible por sus docenas de papeles y en 2022 se disfrazó de Spears para Halloween.

Fanning se puso un sostén verde, pantalones cortos, una capa y un micrófono con auriculares, así como una serpiente de utilería alrededor de su cuello, para recrear el look de Spears en los MTV Video Music Awards de 2001 para interpretar “I’m A Slave 4 U”.

Florence Pugh

Florence Pugh, de 28 años, es más bien una elección imprevista para la lista de casting de Britney Spears, pero muchos fanáticos creen que tiene las dotes actorales (como lo demuestran sus papeles en Oppenheimer, Midsommar , Mujercitas de Greta Gerwig y su debut como superhéroe Black Widow) para interpretar el papel de Spears.

Madelyn Cline

Otra candidata para el papel de Spears es Madelyn Cline. La joven de 26 años ha ganado atención por sus papeles como Sarah Cameron en la serie dramática adolescente de Netflix Outer Banks y como el divertido personaje influencer Whiskey en la secuela de Knives Out, Glass Onion .

