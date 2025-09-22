Emiliano Aguilar confiesa que anhela el amor de su papá Pepe Aguilar

Emiliano Aguilar admitió que no está feliz por el pleito que sostiene con su familia paterna a raíz de las declaraciones en las que ha arremetido contra su padre.

El hijo de Pepe Aguilar habló de sus sentimientos y dijo sentirse triste porque toda su familia está contra él. En una entrevista con Despierta América, Emiliano dijo que la soledad lo acompaña día a día, ya que no tiene una buena relación con su familia y desde hace varios años perdió contacto con su padre y sus hermanos.

“Todos, neta todos contra mi, sí me da tristeza, mira por más tatuado, por más bravo que uno se quiera poner o quiera enseñarle al mundo que es así, pues obviamente siempre quiere el amor de su padre y de la familia. Y ahorita, sí da tristeza que soy yo contra todos, contra toda la familia”, expresó Emiliano Aguilar.

El rapero de 31 años reveló que siente una tristeza constante ante la situación. “Yo nunca realmente estoy feliz, siempre tengo algo en la mente, siempre estoy triste, no lo estoy diciendo solo para que todos digan: ‘va a empezar a llorar”, no me importa lo que la gente diga. Es mi sentimiento, yo me siento solo”.

Emiliano Aguilar dejó en claro que a pesar de los conflictos que lo han alejado de su familia, se siente triste por lo que esto ha ocasionado.

Por otro lado, dijo que no solo está mal en el ámbito familiar, sino también en su economía, debido a sus bajos ingresos. “Yo no tengo dinero. Todo esto que ven, me lo regalaron. El único ingreso que yo tengo es en TikTok, me dan como 2 mil dólares. Pero yo no veo nada, todo ese dinero va para la mamá de mis dos hijas”, explicó.