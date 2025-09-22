Suscríbete
Entretenimiento

Emiliano Aguilar confiesa que anhela el amor de su papá Pepe Aguilar

En medio del conflicto que mantiene el rapero con su padre, confesó que le gustaría tener una buena relación con el famoso

September 22, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
pepe-aguilar-emiliano-aguilar-distanciamiento.jpg

Pepe Aguilar y Emiliano Aguilar

Instagram @pepeaguilar_oficial / @emiliano_aguilar.t

Emiliano Aguilar admitió que no está feliz por el pleito que sostiene con su familia paterna a raíz de las declaraciones en las que ha arremetido contra su padre.

El hijo de Pepe Aguilar habló de sus sentimientos y dijo sentirse triste porque toda su familia está contra él. En una entrevista con Despierta América, Emiliano dijo que la soledad lo acompaña día a día, ya que no tiene una buena relación con su familia y desde hace varios años perdió contacto con su padre y sus hermanos.

“Todos, neta todos contra mi, sí me da tristeza, mira por más tatuado, por más bravo que uno se quiera poner o quiera enseñarle al mundo que es así, pues obviamente siempre quiere el amor de su padre y de la familia. Y ahorita, sí da tristeza que soy yo contra todos, contra toda la familia”, expresó Emiliano Aguilar.

El rapero de 31 años reveló que siente una tristeza constante ante la situación. “Yo nunca realmente estoy feliz, siempre tengo algo en la mente, siempre estoy triste, no lo estoy diciendo solo para que todos digan: ‘va a empezar a llorar”, no me importa lo que la gente diga. Es mi sentimiento, yo me siento solo”.

Seguir leyendo...
galilea-montijo-leonardo-dicaprio
Entretenimiento
Galilea Montijo revela desplante de Leonardo DiCaprio en su visita a México
September 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
mia-rubin-tarik-othon.jpeg
Entretenimiento
Novio de Mia Rubín confiesa que desea casarse con la hija de Andrea Legarreta
September 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
belinda
Entretenimiento
Belinda sufre grave lesión en la rodilla y causa preocupación
September 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
selena-gomez-benny-blanco-boda.jpg
Entretenimiento
Selena Gomez y Benny Blanco se casan en California; se revelan detalles de la próxima boda
September 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez

Emiliano Aguilar dejó en claro que a pesar de los conflictos que lo han alejado de su familia, se siente triste por lo que esto ha ocasionado.

Por otro lado, dijo que no solo está mal en el ámbito familiar, sino también en su economía, debido a sus bajos ingresos. “Yo no tengo dinero. Todo esto que ven, me lo regalaron. El único ingreso que yo tengo es en TikTok, me dan como 2 mil dólares. Pero yo no veo nada, todo ese dinero va para la mamá de mis dos hijas”, explicó.

Emiliano Aguilar Pepe Aguilar
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
tom-holland-accidente.jpg
Entretenimiento
Tom Holland es ingresado de urgencia al hospital tras sufrir una conmoción cerebral
September 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
‘How I Met Your Mother’ la serie cumple 20 años
Entretenimiento
Josh Radnor celebra los 20 años de “How I Met Your Mother” con fotos inéditas del rodaje
September 21, 2025
 · 
Tania Franco
premios-ariel-ganadores.jpeg
Entretenimiento
Premios Ariel 2025: ganadores de la premiación a lo mejor del cine mexicano
September 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
karlie-kloss-tercer-hijojpeg
Entretenimiento
Karlie Kloss da la luz a su tercer hijo; es una niña llamada Rae Florence
September 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
aldo-de-nigris-quien-es-la-casa-de-los-famosos-mexico.jpeg
Entretenimiento
A qué se dedica Aldo de Nigris, habitante de La Casa de los Famosos México
Te contamos lo que tienes que saber de Aldo Tamez de Nigris
September 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
floricienta-flores-amarillas.jpeg
Entretenimiento
Por qué se regalan flores amarillas este domingo 21 de septiembre
Las flores amarillas simbolizan alegría y esperanza
September 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Muere Débora Estrella en accidente aéreo
Entretenimiento
ÚLTIMA HORA: Fallece Débora Estrella, reconocida conductora mexicana, en un accidente aéreo
Horas antes de su muerte, la periodista compartió una foto desde la avioneta, convirtiéndose en su último mensaje a sus seguidores
September 20, 2025
 · 
Tania Franco
Gavin Casalegno - The Summer I Turned Pretty" - Team Jeremiah
Entretenimiento
Gavin Casalegno rompe el silencio sobre el “hate” hacia Jeremiah en The Summer I Turned Pretty
En la serie que ya supera los 25 millones de espectadores, Gavin Casalegno rompe el silencio y revela cómo enfrentó las críticas hacia Jeremiah
September 20, 2025
 · 
Tania Franco
leonardo-dicaprio-jennifer-lawrence.jpg
Entretenimiento
Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence protagonizarán la novela de Martin Scorsese
Los actores se unen al nuevo proyecto cinematográfico titulado What Happens at Night
September 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez