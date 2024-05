Erika Buenfil narra la reacción de Ernesto Zedillo Jr. tras conocerse las imágenes con su hijo Nicolás

El revuelo mediático causado por el reciente encuentro que se dio entre Nicolás Buenfil, hijo de Erika Buenfil, y Ernesto Zedillo Jr., padre de Nico, sigue dando de qué hablar.

Y es que Erika narró algunos detalles de la reunión familiar entre las partes involucradas.

“La primer sorprendida en el atrevimiento o en verla fui yo, no me lo esperaba, la verdad y lo celebro mucho. Para Nicolás es como saludable, es como conciliar algo, como cerrar un círculo o una ficha del rompecabezas que la tenía en la mano pero no la terminaba de armar. De ahora para adelante creo que se va a sentir mucho más confiado”, dijo Buenfil.

La reacción de Ernesto Zedillo Jr.

Un detalle que la dejó sorprendida fue la reacción de Ernesto Zedillo Jr. al comentarle a ella que habían “roto el Internet”, situación que le agradece porque era una prueba de que él estaba de acuerdo con lo sucedido.

“Al poco rato se comunica conmigo Ernesto y me dice: ‘ya llegó Nicolás’ y le dije sí ya llegó. Me dijo ‘ya viste, y le dije sí, gracias, dijo, ‘rompimos Internet’. O sea, que estaba de acuerdo, cosa que le agradezco de verdad de corazón porque también a mí me volvió la calma en muchas cosas”.

Tiempo al tiempo

En la charla con los medios, Erika Buenfil añadió que nunca le habló mal a Nicolás de su padre, por consejo de su mamá, y que siempre tuvo la convicción de no pelearse con una parte importante de la vida de su hijo.

“Fue una recomendación de mi mamá cuando estaba chiquito, obviamente había muchos consejos de todo tipo. Dos que tres personas importantes me aconsejaron que nunca alimentara a Nicolás con nada en contra. Me contaban historias y lejos de pensar en demandas, ni nada, que nunca en mi cabeza pasó, hubo sugerencias por supuesto, y yo dije no, frijoles, pero en casa, o sea y si no hay, un día tacos o un día carne, pero no me voy a pelear con una raíz de Nicolás”.

Y sobre el trato que lleva con el padre de su hijo, la protagonista de “Amor en Silencio” compartió que es una relación cordial con buena comunicación.

“Nos llevamos muy bien, gracias a Dios, yo no me peleo con nadie. Han pasado muchas cosas que no voy a andar contando, buenas, afortunadamente, tenemos una muy buena comunicación, nos hemos reunido poco, yo realmente no lo he visto tanto”.

Sobre cuál es el siguiente paso en la relación de su hijo con su padre, ella dijo que el tiempo irá diciendo el camino y confió que tuvieron que pasar casi dos décadas para poder apreciar públicamente una imagen así.

“Fueron 19 años para públicamente ver una foto de esas. Me dio mucha alegría, no sé qué siga, así como ustedes fueron sorprendidos, yo también. Cosa que le aplaudo a Ernesto, que le abrazo a Nicolás y ahí vamos, como el tiempo va diciendo y el camino”.