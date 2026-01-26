Suscríbete
Estos son los precios para ver a Harry Styles en México

El británico anunció que dará dos conciertos en la CDMX como parte de su gira “Together, Together”

Enero 26, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
harry-styles-conciertos-cdmx.jpeg

Harry Styles sorprendió a sus fans al anunciar su regreso tras una larga espera. De acuerdo con información difundida por Ocesa, el cantante ofrecerá dos conciertos en la CDMX el 31 de julio y el 1 de agosto en el Estadio GNP Seguros.

La gira de Styles marca su regreso a lo escenarios con una residencia global en siete ciudades: Ámsterdam, Londres, São Paulo, CDMX, Nueva York, Melbourne y Sidney. En total, ofrecerá 50 conciertos entre mayo y diciembre.

Para sus conciertos, la invitada especial será la cantautora británica Jorja Smith, quien abrirá ambos shows con un repertorio basado en soul, R&B y otros géneros alternativos.

Los precios oficiales de los boletos se dieron a conocer a partir de la preventa Beyond, con montos que ya incluyen cargos por servicio.Según el mapa oficial, en el caso de las zonas PIT, se habilitaron cuatro áreas: Circle, Disco, Square y Kiss, todas en modalidad de pie. Las zonas A, B y C también serán de acceso general sin asientos.

PIT: $6,547.25

General A: $2,579.25

General B: $2,579.25

General C: $1,463.25

GNP: $4,191.25

Verde B: $3,987.25

Naranja B: $2,827.25

Verde C: $2,205.25

Naranja C: $1,091.25

Las gradas estarán divididas en cinco secciones: GNP, verde B, Naranja B, Verde C y Naranja C, además de una zona destinada a personas con discapacidad. En tanto, los paquetes VIP tienen un precio de $5,562.75 a $15,546 pesos.

mapa-conciertos-harry-styles-cdmxjpeg

La venta de boletos se realizará a través del sitio oficial de Ticketmaster, la beyond inició este 26 de enero solo para usuarios preferentes que recibieron un enlace de Banamex. Mañana será la venta priority para usuarios con código especial de Banamex. Mientras que la preventa Banamex será el 28 de enero a las 11:00 am para usuarios en general y la venta general un día después.

Harry Styles concierto
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
