Si aún no haz visto el tan esperado estreno del primer episodio de la segunda temporada de The Last Of Us, pero no te quieres quedar afuera de la conversación con tus amigos, esto es lo más relevante que tienes que saber:



Ellie y Joel ahora viven en la comunidad del hermano de Joel que nos presentaron en la primer temporada. Tardamos más de medio episodio en ver a Pedro Pascal y Bella Ramsey juntos en pantalla, pero cuando los vemos, ella es distante e incluso cortante con él, guardándole algún tipo de rencor que no nos llegan a explicar. Una de los nuevos personajes: Dina, interpretado por Isabela Merced, es la carismática mejor amiga de Ellie, con la que posteriormente protagoniza un beso que deja abierta una posibilidad de relación romántica entre ellas.

Christopher Polk/Variety via Getty Images

4. El personaje de Pedro Pascal está asistiendo a sesiones de terapia psicológica por su delicada situación con Ellie que continúa en incógnita, y su psicóloga hace la confesión de tenerle rencor a Joel por haber asesinado a su esposo tiempo atrás.

5. Joel confiesa antes de abandonar su sesión de terapia que intuye que el enojo de Ellie hacia él se debe a que “él la salvó”, dándonos un guiño al final de la temporada 1.

6. El personaje de Bella Ramsey, durante una exploración a las afueras de su comunidad, se topa con una infectada más inteligente y hábil, como nunca antes habían visto, luchó contra ella y terminó siendo mordida, sin embargo, como ya vimos, ella es inmune. Pero solo Joel y su familia lo saben.

7. Vemos un poco de la que parece ser la nueva villana de la temporada, interpretada por Kaitlyn Dever, Abby Anderson busca venganza en contra de Joel y Ellie por el suceso trágico que vimos en la primera temporada con el grupo de las luciérnagas.

Christopher Polk/Variety via Getty Images

Finalmente, el primer cierra con la llegada de Abby a la comunidad donde viven nuestros protagonistas de la serie, con un hambre de venganza.