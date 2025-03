Eugenio Derbez revela por qué no fue al bautizo de su nieta, Tessa

El pasado 15 de febrero, José Eduardo Derbez y Paola Dalay celebraron el bautizo de su hija, Tessa, sin embargo, la familia Derbez fue la gran ausente en esta ocasión tan especial, lo que causó muchas interrogantes en redes sociales.

A más de un mes del evento, Eugenio Derbez por fin reveló el por qué de su ausencia en la ceremonia de su nieta, hecho que fue criticado por algunos internautas, mientras otros especulares que podría haberse tratado por la presunta mala relación entre el actor y su ex, Victoria Ruffo, madre de José Eduardo.

El comediante tuvo un encuentro con los medios de comunicación en la Ciudad de México, donde fue cuestionado por su ausencia en el bautizo de Tessa y él explicó que se debió a compromisos laborales de su esposa, Alessandra Rosaldo.

“Al bautizo no fui porque Ale y yo nos encargamos de Aitana, no tenemos enfermeras ni nanas desde que nació, somos Ale y yo. Cuando ella está de gira, yo me quedo en casa, y cuando yo trabajo, ella se queda. Normalmente ella se queda cuidando a Aitana y las pocas veces que sale de gira yo me quedo, y en esta ocasión, chequen la fecha, estaba Alessandra cantando en La Paz”, dijo Eugenio Derbez.

Eugenio Derbez y Tessa Instagram

Eugenio Derbez sí le avisó a José Eduardo Derbez que no iría al bautizo de Tessa

Añadió que habló con su hijo, José Eduardo, y le explicó la situación, lo que el también actor de 32 años comprendió y le dijo que no había problema.

“Entonces hablé con José Eduardo y le dije ‘sabes qué hijo, no me voy a llevar a Aitana nada más al bautizo, porque además va a haber mucha prensa porque va a estar tu mamá -cosa que es cierta-, entonces no tiene caso que la lleve nada más para ir al bautizo y regresarme’ y me dijo ‘no te preocupes, pa’, entiendo’ y por eso no fui”, comentó.

Eugenio Derbez aclaró que quiso evitar la atención mediática, ya que de ir, solo habría ido él con su hija de 10 años y son situaciones difíciles de manejar.

“Fue complicado y José Eduardo lo entendió y fue el primero que me dijo ‘papá, no tiene caso que vengas, va a ser un circo para ti y para Aitana’ yo iba a ir solo, sin Alessandra e iba a estar complicado sobre todo para Aitana”, añadió.

Eugenio Derbez asegura que ya no hay tensiones con Victoria Ruffo

El actor descartó que su ausencia se debiera a roces con su ex pareja, Victoria Ruffo, aunque bromeó con el tema, señaló que ya no hay tensiones entre ellos y tienen una relación cordial y de respeto.

“Ya se limaron asperezas, ya estamos bien, ya no hay ninguna rivalidad. Ahora, de que no somos así íntimos de ‘vámonos de antro’, pues tampoco”, señaló.

Por su parte, el día del bautizo de Tessa, Victoria Ruffo sí reaccionó a la ausencia de los Derbez, Victoria Ruffo, fiel a su sentido del humor, hizo una broma, misma que avivó los rumores de una posible tensión entre ellos.

“Híjole, la verdad no sé, pero pues mejor, ¿no?, para estar contenta. La verdad no tengo idea, el que organizó las invitaciones y todo fue José Eduardo”, dijo la actriz entre risas.

“Es una fecha importante, no la van a volver a bautizar y no va a volver a tener los mismos meses, pero considero que, si ya tenían un compromiso y es imposible de cancelar, lo entiendo. Estamos los que tenemos que estar”, añadió.