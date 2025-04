Ex de Matías Novoa continúa su proceso legal contra el actor por la manutención de su hijo

María José Magán y Matías Novoa mantienen un proceso legal por la manutención de su hijo Alex de 13 años. Hace unas semanas, el actor aseguró frente a la prensa que nunca dejó ni dejará desamparado a su hijo, por lo que dijo sentirse en paz pese a rumores de que ya no convive con el menor por vivir con Michelle Renaud.

Sobre el proceso legal y las declaraciones de su ex, dijo que no han llegado a un acuerdo sobre lo que se esperaba recibir de pensión.

“Quizás hay personas que no se conforman con nada, pero lo importante es Axel, nunca le faltó nada, yo nunca lo voy a desamparar”.

María José Magán no se quedó callada y aclaró que ella nunca acusó a Matías Novoa de irresponsable. “Quiero aclarar que yo nunca dije que no recibía ayuda por parte del padre de mi hijo. Siempre la tuve, pero no la que correspondía de un año para acá. De ese tema ya hicimos un convenio”.

María José aseguró que nunca ha intervenido para que su hijo no conviva con Matías Novoa, sin embargo, destacó que si padre e hijo no se ven lo suficiente, no es su culpa, ya que desde que Novoa se mudó a Madrid junto a Michelle Renaud, la distancia dificulta las visitas.

“Yo nunca he evitado que él vea al niño, son otros temas con los que no estoy de acuerdo. No he privado a mi hijo de compartir con su padre, es un niño y lo necesita. Lastimosamente, no vive aquí en México, pero si no puede compartir por las distancias, no es culpa mía”.