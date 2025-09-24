Excompañera de Adela Noriega revela cómo era detrás de cámaras

Ha pasado más de una década desde que Adela Noriega se alejó del mundo de la televisión para llevar una vida discreta. Su retiro se dio después de protagonizar la telenovela “Fuego en la sangre”, aunque nunca se supo con certeza por qué decidió dejar la actuación, hasta ahora su vida es un misterio.

Sin embargo, la actriz Adriana Nieto, reveló algunos detalles sobre la enigmática vida de Adela Noriega.

Adriana mencionó que Adela se caracterizaba por su seriedad en el set de grabación. “Hablaba poco, siempre estaba con su asistente. Tal vez con Helena Rojo o Andrés García hablaba más, pero era muy educada”.

También reveló que la artista nunca se detenía a conversar. “Terminaba de grabar y se iba a su camerino."En las telenovelas uno termina platicando y te enteras de todo, pero de ella nada”, agregó.

Así fue como Adriana confirmó que su excompañera era muy discreta con sus compañeros de trabajo.

Nieto también recordó algunos de los hábitos más característicos de la protagonista. Según contó, “Adela solía llamar a todos ‘flaquita’ y saludaba con un simple ‘hola’. Terminaba de grabar y se iba a su camerino. Eso sí, siempre llegaba tarde, a veces dos horas, y todos parados esperando. No daba explicaciones, no pedía perdón”.

La ausencia de Adela ha marcado el medio, ya que es una de las actrices más queridas y más misteriosas de la televisión mexicana. Hasta el día de hoy se desconoce su paradero y no se sabe con certeza a qué se dedica y dónde se encuentra.