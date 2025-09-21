ÚLTIMA HORA: Fallece Débora Estrella, reconocida conductora mexicana, en un accidente aéreo

La noticia del fallecimiento de Débora Estrella, reconocida conductora mexicana, ha conmocionado al país. La periodista de 43 años perdió la vida este sábado 20 de septiembre de 2025 en un accidente de avioneta registrado en el municipio de García, Nuevo León, dejando un enorme vacío en la televisión nacional.

Horas antes del trágico suceso, Débora había compartido en redes sociales una imagen desde el Aeropuerto Internacional del Norte, mostrando la avioneta con la que iniciaría su vuelo. La story, acompañada del mensaje “¿Adivinen qué…?”, hoy cobra un peso emocional para sus seguidores y compañeros.

Instagram: Débora Estrella

Las causas del desplome están siendo investigadas, y se espera que en los próximos días se dé a conocer un reporte oficial. La partida inesperada de Débora Estrella marca un momento triste para la televisión mexicana. Sus seguidores y colegas han inundado plataformas digitales con mensajes de despedida y condolencias para su familia.