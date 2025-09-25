Finneas se compromete con Claudia Sulewski

Finneas, el productor de 26 años, formalizó su relación y pronto se casará con su novia Claudia Sulewski, quien es youtuber, creadora de contenido, tiene su propio canal donde comparte contenido de belleza, moda, estilo de vida y hace colaboraciones con marcas de moda. Además, es actriz, ha participado en series y películas como en “I love my dad”, “The Commute”, entre otras. También se ha desempeñado como presentadora en coberturas de alfombras rojas, eventos, entre otras. Asimismo, es empresaria, en octubre de 2023 lanzó su propia marca de cuidado corporal.

Mediante redes sociales, la pareja anunció su compromiso con varias fotos de la romántica propuesta, así como un video de la pareja en un helicóptero que se dirige al sitio de la propuesta. Claudia también compartió algunas fotos de su nuevo anillo de compromiso de diamantes.

La historia de amor de Finneas y Claudia comenzó en 2018 cuando se conocieron a través de una aplicación de citas. En 2019 compraron una casa para vivir juntos en Los Ángeles, donde comparten estudios adaptados para sus respectivos trabajos.

Finneas se ha inspirado en su relación con Claudia para crear canciones como “Claudia”, tema que escribió el mismo día que la conoció y esa misma noche le enseñó fragmentos de la letra.