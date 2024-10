Francia peleará por “Emily in Paris": Emmanuel Macron quiere que la serie se quede en su país

En una inesperada unión entre el mundo del entretenimiento y la política, el presidente francés Emmanuel Macron declaró abiertamente su intención de mantener la popular serie de Netflix “Emily in Paris” en Francia, a pesar de los planes anunciados de trasladar a su protagonista a Roma en la próxima temporada.

¿Qué dijo Emmanuel Macron sobre “Emily in Paris”?

La noticia de que Emily Cooper, el personaje principal de “Emily in Paris” interpretado por Lily Collins, podría mudarse a Roma resonó en los más altos niveles del gobierno francés. En una entrevista reciente, Macron expresó firmemente su deseo de que la serie se continúe filmando en París.

“Les pediremos que permanezcan en París, ‘Emily in Paris’ en Roma no tiene sentido”, comentó el presidente para destacar la identificación de la serie con la capital francesa.

La declaración de Macron refleja una preferencia cultural, pero sobre todo subraya la importancia de la serie para el turismo y la imagen internacional de París. “Emily in Paris” ha demostrado ser un fenómeno cultural que impulsa el turismo y ha reforzado el atractivo de la ciudad como destino principal en Europa.

¿Cuál fue la reacción en Roma?

La respuesta a los comentarios de Macron no se hicieron esperar. El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, respondió con un tono irónico en X, que estaba seguro que Emily estaría bien en Roma y sugirió que Macron debería tener otras prioridades más urgentes.

Gualtieri incluso cuestionó la apropiación del debate por parte de Macron, al considerar que podría haber sido una broma y que las decisiones de producción de Netflix no están influenciadas por presiones políticas.

¿Cuál fue el impacto de “Emily in Paris” para Francia?

Más allá de las controversias, “Emily in Paris” ha tenido un impacto significativo en el turismo francés. Un estudio del centro nacional de cine de Francia reveló que una fracción considerable de los turistas citó la serie como inspiración para visitar el país. Macron reconoció este efecto, al calificar la serie como “súper positiva” para la imagen de Francia.

¿Cuándo participó Brigitte Macron en “Emily in Paris”?

Además, Macron compartió su orgullo por el cameo que realizó su esposa Brigitte en la cuarta temporada de la serie, un gesto que consideró beneficioso para la imagen del país.

Aunque bromeó sobre su propia apariencia al ser preguntado si haría una aparición, el presidente consideró que no es tan atractivo como su esposa.

¿De qué trata “Emily in París”?

“Emily in Paris” es una serie de televisión estadounidense creada por Darren Star, conocido por otros trabajos como “Sex and the City”. La serie sigue a Emily Cooper, una joven ejecutiva de Chicago que consigue un trabajo en París para ofrecer su perspectiva estadounidense en una firma de marketing francesa.

A lo largo de la serie, Emily navega por los desafíos de adaptarse a una nueva cultura mientras maneja su carrera, hace nuevos amigos y explora romances.

Hasta ahora, “Emily in Paris” tiene cuatro temporadas en Netflix. Cada temporada consta de 10 episodios. La serie ha sido bien recibida por su ligereza y estética encantadora, aunque también ha sido objeto de críticas por su representación de los clichés culturales franceses.