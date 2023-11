Frida Sofía lanzó un contundente mensaje: ¿es una indirecta para Alejandra Guzmán?

Frida Sofía lanzó una indirecta que más bien es muy directa contra su madre, Alejandra Guzmán.

La modelo subió una imagen de un texto que está leyendo y enfatizó unas frases que dicen:

“La riqueza de una persona se mide por el bienestar de sus hijos. (...) Si quieres acumular riquezas, da a lo que haces lo mejor que tienes”.

De inmediato la publicación se comenzó a llenar de likes y comentarios, que no fueron del todo apoyando a la hija de la cantante de “Reina de corazones”.

Muchos la invitaron a que hable con su madre, a que se acabe este distanciamiento. Incluso compartieron cómo son las relaciones son sus propios familiares.

La relación de Frida y Alejandra Guzmán es inexistente desde hace varios años, incluso la influencer acusó a su abuelo, Enrique Guzmán de abuso sexual, lo cual las habría separado más como madre e hija.

Frida Sofía y Alejandra Guzmán

Se sabe que la también hija de Moctezuma, no tiene contacto con prácticamente nadie de la familia Pinal Guzmán. Si acaso con su abuela Silvia Pinal.

Y es que, Frida por mucho tiempo habló de varios integrantes de la dinastía Pinal, como Michelle Salas, y hasta de su tía Sylvia Pasquel, pero no dijo nada bueno de ellas.

Lo cierto es que aunque se sabe que la relación es casi nula entre Alejandra Guzmán y su hija, ya pararon los ataques frontales en medios de comunicación y redes sociales.

De hecho se pensaba habría una tregua hace unas semanas, cuando la intérprete lanzó la canción “Milagros”, que dice cosas como las siguientes:

“Eres para mí el capítulo que no se ha terminado

No puedo seguir conviviendo con demonios del pasado

Siempre pienso en ti, soy tu madre y eso nadie va a cambiarlo

No me sé rendir todavía te espero aquí

Porque creo

En los milagros

En los milagros”