Suscríbete
Entretenimiento

¿Fue grosera JLo? Cole Walliser explica qué pasó realmente en los Globos de Oro 2026

El creador de la icónica cámara lenta habla de Jennifer Lopez y explica lo que realmente ocurre detrás del glamour en la alfombra roja

Enero 23, 2026 • 
Tania Franco
¿Fue grosera JLo? Cole Walliser explica qué pasó realmente en los Globos de Oro 2026

Getty Images

Tras la ola de críticas que recibió Jennifer Lopez por su aparente distancia durante los Glambots de los Globos de Oro 2026, Cole Walliser decidió aclarar lo ocurrido. El creativo detrás de esta popular cámara ultrarrápida explicó que los Glambots son completamente opcionales y que la alfombra roja es un entorno caótico, donde los artistas están constantemente presionados por el tiempo y múltiples compromisos.

Me preguntan todo el tiempo quién fue el peor o el más grosero en los Glambots, y la verdad es que nadie. La gente necesita bajar un poco la intensidad. Lo que muchos no entienden es que la alfombra roja es un caos absoluto y los artistas están trabajando, bajo presión, con prisas y estímulos por todos lados. No todos reaccionan igual, y eso no significa falta de respeto. En mi experiencia, jamás he sentido que alguien haya sido grosero conmigo, ni siquiera Jennifer Lopez.
Cole Walliser.

Walliser aseguró que nunca se sintió ofendido por la actitud de JLo, señalando que ella estaba enfocada y lista para entrar al evento. Para él, el momento fue malinterpretado fuera de contexto y recordó que no todos los artistas reaccionan igual cuando están trabajando. El video donde comparte su postura ya supera los 22 millones de reproducciones, reabriendo la conversación sobre cómo se juzgan estos instantes virales sin considerar lo que ocurre detrás del glamour.

JLo Jennifer López golden globes
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
murio-la-mama-de-eduardo-capetillo.jpeg
Entretenimiento
Murió la mamá de Eduardo Capetillo a los 94 años
Enero 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
timothée chalamet.jpg
Entretenimiento
Timothée Chalamet hace historia en los Premios Oscar
Enero 22, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
rachel-mcadams-estrella.jpeg
Entretenimiento
Rachel McAdams recibe su estrella en el Paseo de Hollywood
Enero 22, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
mexico-86-pelicula.jpeg
Entretenimiento
Diego Luna y Karla Souza protagonizan la nueva película México 86
Enero 22, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
premios-oscar-nominaciones-2026jpeg
Entretenimiento
Lista completa de nominados a los Premios Oscar 2026
La Academia reveló a los actores, directores, películas y demás talento nominados en la entrega más importante del séptimo arte
Enero 22, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
¿Cuándo inicia la preventa para el concierto de Harry Styles en México 2026?
Entretenimiento
¿Cuándo inicia la preventa para el concierto de Harry Styles en México 2026?
¡La espera terminó para los fans mexicanos del cantante británico! Te contamos fecha, horario y sede confirmados
Enero 22, 2026
 · 
Tania Franco
Filtran mensajes entre Taylor Swift y Blake Lively sobre Justin Baldoni
Entretenimiento
¿Qué decían los mensajes entre Taylor Swift y Blake Lively sobre Justin Baldoni?
Las conversaciones privadas, desclasificadas por un juez, forman parte del conflicto legal que rodea la película It “Ends With Us”
Enero 21, 2026
 · 
Tania Franco
guillermo-del-toro-mejores-peliculas
Entretenimiento
¿Por qué Guillermo del Toro quedó fuera de los Oscars 2026?
Analizamos quién decide las nominaciones a los Óscar y las razones que podrían estar detrás de la ausencia del cineasta
Enero 22, 2026
 · 
Tania Franco