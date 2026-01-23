¿Fue grosera JLo? Cole Walliser explica qué pasó realmente en los Globos de Oro 2026

Tras la ola de críticas que recibió Jennifer Lopez por su aparente distancia durante los Glambots de los Globos de Oro 2026, Cole Walliser decidió aclarar lo ocurrido. El creativo detrás de esta popular cámara ultrarrápida explicó que los Glambots son completamente opcionales y que la alfombra roja es un entorno caótico, donde los artistas están constantemente presionados por el tiempo y múltiples compromisos.

Me preguntan todo el tiempo quién fue el peor o el más grosero en los Glambots, y la verdad es que nadie. La gente necesita bajar un poco la intensidad. Lo que muchos no entienden es que la alfombra roja es un caos absoluto y los artistas están trabajando, bajo presión, con prisas y estímulos por todos lados. No todos reaccionan igual, y eso no significa falta de respeto. En mi experiencia, jamás he sentido que alguien haya sido grosero conmigo, ni siquiera Jennifer Lopez. Cole Walliser.

Walliser aseguró que nunca se sintió ofendido por la actitud de JLo, señalando que ella estaba enfocada y lista para entrar al evento. Para él, el momento fue malinterpretado fuera de contexto y recordó que no todos los artistas reaccionan igual cuando están trabajando. El video donde comparte su postura ya supera los 22 millones de reproducciones, reabriendo la conversación sobre cómo se juzgan estos instantes virales sin considerar lo que ocurre detrás del glamour.