Entretenimiento

Gael García Bernal fue condecorado en Francia por su carrera en el cine

El actor, productor y director mexicano recibió la Orden de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura de Francia

Enero 15, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
gael-garcia-bernal-orden-francia.jpeg

En reconocimiento a su amplia trayectoria cinematográfica, Gael García Bernal recibió esta distinción que destaca su talento actoral y productivo, además de su defensa de valores como la ética, la libertad creativa, el acceso a la cultura y la protección del medio ambiente, principios que Francia promueve como eje de la cultura contemporánea.

Gael García Bernal es reconocido por su participación en películas como Amores Perros, Rudo y Cursi, y su debut como director con Déficit presentada en el 5to Festival de Cine de Morelia, por mencionar algunos.

La distinción fue entregada de manera personal por la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, quien destacó el impacto artístico y social del actor, productor y director mexicano. A través de este reconocimiento, Francia destaca la relevancia de Gael y su papel como figura clave en la difusión de la cultura contemporánea.

Tras la ceremonia, Delphine Borione compartió una imagen junto al actor y expresó públicamente el sentido del galardón, “muy honrada de entregar al actor Gael García la Orden de las Artes y las Letras del Ministerio de Cultura. Reconocimos su extraordinario talento y su compromiso con valores que defiende: ética, libertad de creación, acceso a la cultura y cuidado del medio ambiente”.

De acuerdo con el Ministerio de Cultura francés, la Orden de las Artes y las Letras reconoce a artistas, escritores e intelectuales cuya obra a contribuido de manera significativa al desarrollo y proyección de las artes en Francia y en el mundo.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
