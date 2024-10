Gala Montes niega reconciliación con su madre tras reencuentro en la final de LCDLFM

Durante la final de La Casa de los Famosos México 2, Gala Montes se reencontró con su mamá Crista Montes después de los problemas que las distanciaron.

Ahora, durante una entrevista con Adela Micha, Gala Montes reveló cómo es ahora su relación con su mamá y qué cambió entre ellas.

“Ya llevaba un año con muchos problemas con mi jefa. Yo no quería que se hiciera público. Mi mamá sale, da la nota, se hace un relajo. Y justo en ese momento decido entrar al reality.Si me dio gusto verla. La producción no siguió las indicaciones, por raiting. La verdad fue un apapacho al alma porque yo pensaba que genuinamente mi mamá lo había hecho, pero no todo un circo detrás de eso”, dijo Gala, quien añadió que se negó a una reunión en cámaras para el reality.

“Me la querían llevar. Yo dije, no, yo no voy a hacer un reencuentro con mi mamá aquí adentro. Eso va a ser en cortinas, mi mamá y yo lo arreglamos el día que quieras. Me dio gusto ver a mi familia junta (porque no está unida)”.

Gala Montes contó que hasta el momento no ha platicado con su mamá después del abrazo y la breve plática que se vio en televisión durante la final.

“No he hablado con ella. Ahorita quiero dedicarme a trabajar, adoro a mi mamá pero es bien tóxica. Entonces el contacto cero es lo mejor cuando uno tiene ese tipo de personas. No quiero que me altere, vengo saliendo del reality, estuve dos meses sin hablar con ella y creo que fue lo mejor que pude hacer. Ya cuando baje todo el rollo, ella trabaja en su persona...”.