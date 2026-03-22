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Galilea Montijo revela qué se hizo en el rostro

Luego de que su nueva apariencia dio de qué hablar, la conductora contó que se sometió a un procedimiento estético

Marzo 21, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Galilea Montijo

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La conductora Galilea Montijo reapareció con una imagen distinta que no pasó desapercibida para los usuarios en redes sociales, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre posibles cirugías estéticas. Galilea finalmente explicó qué fue lo que realmente ocurrió.

Todo comenzó cuando circularon imágenes de la presentadora su rostro visiblemente inflamado, en medio de las especulaciones, la conductora aclaró que no se trató de una cirugía plástica, sino que se sometió a un procedimiento estético para levantar la zona, ya que sentía que su ceja lucía un poco caída.

Además, dijo que las fotos que aparecieron en redes sociales fueron alteradas, “nunca estuve como en las fotos que pusieron, no sean gachos. Es más, por menos de esa hinchazón la jefa nos ha regresado a nuestra casa”, mencionó.

Galilea dijo que la inflamación fue parte normal del proceso, “conforme pasan los minutos me voy inflamando, es normal, es una reacción del cuerpo”.

De esta manera, Galilea aclaró que por este procedimiento cambió un poco su apariencia, “a mí me arreglaron mi cejita, no fue como tal una cirugía, sino que me levantaron esta cejita”, puntualizó.

La famosa recomendó a quienes están pensando someterse a un “arreglito” estético contemplar el tiempo de recuperación. “Cada quien, si quieres hacerte un cambiecito que a ti te esté molestando, haztelo, pero con profesionales, el tema es que te toma tiempo que se acomode”.

Galilea Montijo
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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