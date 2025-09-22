Galilea Montijo vuelve a lucir en público el vestido con el que conoció a su novio Isaac Moreno

Semana tras semana, Galilea Montijo ha marcado tendencia luciendo outfits únicos seleccionados por su stylist, Jessica Marmolejo.

La transmisiones de las galas del reality se han transformado en pasarelas, donde la conductora presume diseños de creadores mexicanos, consolidando su estilo.

En la recienta gala, Galilea Montijo sorprendió al público con un vestido traslúcido plateado de manga larga, adornado con pedrería. La prenda se complementó con un corset negro con olanes cortos en la cintura, acentuando su silueta.

Para complementar el look, la conductora optó por un wet look en el cabello, maquillaje en tonos nude y un iluminador dorado que realzó sus mejillas, mientras que sus labios en color rojo ladrillo aportaron contraste.

De acuerdo con la stylist, el vestido con corset negro de piel, creado para acentuar su silueta como una “armadura moderna”, está hecho con miles de cristales que fueron colocados a mano.

El vestido tiene un valor especial para la conductora, pues fue la prenda que usó en 2022 durante la entrega de premios donde conoció a Isaac Moreno, con quien mantiene una relación amorosa.

Se trata de una pieza original de Iann Dey, firma mexicana residente de Guanajuato, reconocida por su propuesta innovadora que combina elegancia y sensualidad.