Grettell Valdez cuenta por qué venderá su casa y si se irá del país

Grettell Valdez atraviesa un momento complicado tras la mudanza de su hijo Santino, quien vivirá en Londres para estudiar actuación. Aunque esta es una gran noticia para el joven, su madre ha tenido sentimientos encontrados, debido a que madre e hijo eran muy unidos y ahora estarán distanciados.

En medio de este contexto, la intérprete ha tomado la decisión de vender su casa para adaptarse a las nuevas circunstancias sin su hijo.

En sus redes sociales, ella misma explicó la razón detrás de este cambio personal en una dinámica de preguntas y respuestas dijo que pondrá en venta su casa porque ya es muy grande para ella ahora que ya no está su hijo.

“Vendo mi casa porque como Santino se va dos años la verdad llegó el momento de cambiar de lugar. Ya cumplió su objetivo esa casa, me dio muchísimas alegrías y también una que otra lágrima, pero de eso se aprende”.

Ante la duda de sus seguidores sobre si está vendiendo su casa porque se irá del país, expresó, “no, no me voy a vivir a ningún lado. Me quedo en México, pero cuando venda mi casa veré opciones para buscar un departamento y poderme ir, poder cerrarlo, ir a ver a Santino, no tener que preocuparme por una casa que necesita más mantenimiento y yo estar ahí, esa es la razón”.

Por otro lado, habló de cómo está viviendo estos días lejos de su hijo. “Está fuerte, la verdad, para mí la terapia es como ir al gimnasio, es mi forma de vida, creo que ahora sí necesito entrar a un foro para no pensar mucho, así que seguramente pronto arrancaré proyecto para no tener tiempo de nada, porque cuando haces proyecto todo el día estás trabajando y no hay momento de nada”.

La actriz manifestó que atraviesa momentos de tristeza, pero que está feliz porque su hijo está cumpliendo sus sueños. “Claro que se extraña y yo lo lloro y cuando estoy triste le marco y le digo te extraño, te amo, pero siempre le hago sentir que estoy muy orgullosa y feliz por él, porque así es. Él está tan contento que es lo que me da energía para estar bien y no irme al drama”.