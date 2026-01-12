Hailey Bieber rechaza que exista maltrato en su matrimonio con Justin Bieber

Hailey Bieber desmintió categóricamente en sus redes sociales haber compartido o promovido un video que sugería que tolera abuso en su matrimonio con Justin Bieber, luego de que usuarios notaran que aparentemente había reposteado el clip en su cuenta.

Todo comenzó por el video en el que una creadora de contenido analiza a varias parejas de famosos y afirma que algunas relaciones, “solo funcionan porque la mujer tolera mediocridad y abuso”. En su lista, menciona a Hailey y Justin como un ejemplo de este patrón, lo que desató un debate en redes sociales.

Sin embargo, la situación se intensificó cuando usuarios aseguraron haberse percatado de que Hailey había reposteado el video en su cuenta. Sin embargo, ella lo negó completamente. “Hola, sé que ustedes, quienes viven en internet, están muy aburridos, pro no he vuelto a publicar ningún video hablando de mi relación”, aclaró.

Fuentes cercanas a la pareja han sugerido estrés emocional y comportamientos agresivos de Justin en algunos momentos, lo que alimentó los rumores de dificultades entre la pareja.