Hijo de Itatí Cantoral revela por qué se quitó sus apellidos

El joven Eduardo, hijo de uno de los gemelos de Itatí y Eduardo Santamarina incursiona en el mundo de la actuación

September 23, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
El hijo de Itatí Cantoral se mudó a Londres para estudiar en una prestigiosa escuela de arte dramático, de donde se graduó en octubre del año pasado.

Tras ese importante logro y enfocado en construir su propio camino artístico, el joven tomó la decisión de elegir un nombre sin usar los apellidos de sus famosos padres, y en su lugar usar el apellido de su abuela, a quien recuerda con mucho cariño.

Eduardo decidió ponerse el apellido Zucchi, “mi abuela me contaba anécdotas en el teatro, me contaba sus anécdotas en el circo en Argentina y también declamaba poesía. Mi abuela era una persona muy histriónica, muy extravagante”.

El joven asistió a la conferencia de prensa de la película que protagoniza su madre, titulada Desastre en Familia, donde él tiene una participación especial en la película.

Durante su encuentro con los medios, habló de su decisión de adoptar el apellido Zucchi y no el de Santamarina o el Cantoral, dijo obre su abuela. “Fue una gran mujer, entonces con base a eso yo, como homenaje a que ella siempre me inculcó el arte y me inculcó perseguir esa profesión y a prepararme y a ser la mejor versión de mí mismo, en homenaje a ella, yo decidí ponerme su apellido paterno, que es Zucchi. Entonces por eso decidí que mi nombre fuera Eduardo Zucchi”.

Al respecto, Itatí dijo que respalda a su hijo en la decisión que tomó y habló de cómo prepara a sus hijos frente a la vida pública. “Tiene la edad suficiente, ya son suficientemente inteligentes y maduros, además tienen el apoyo y el colmillo de su papá...”.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
