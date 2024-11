James Van Der Beek, el protagonista de “Dawson’s Creek”, rompió el silencio sobre su lucha contra el cáncer

Conocido mundialmente por su icónico papel de Dawson Leery en la serie de los 90 “Dawson’s Creek”, James Van Der Beek es una figura clave en la televisión estadounidense. Sin embargo, recientemente, el actor compartió una noticia que conmocionó a sus seguidores: su lucha contra el cáncer colorrectal.

¿Qué reveló James Van Der Beek sobre su salud?

En una entrevista reciente con la revista People, Van Der Beek reveló que ha estado lidiando con este diagnóstico en privado y que actualmente se encuentra recibiendo tratamiento. A pesar de la gravedad de la situación, el actor se mostró optimista y agradeció el apoyo de su familia.

“Tengo cáncer colorrectal. He estado lidiando con este diagnóstico en privado y he estado tomando medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia”, confesó. “Hay motivos para el optimismo y me siento bien”, añadió.

La noticia del diagnóstico de Van Der Beek tomó por sorpresa a sus seguidores y a la industria del entretenimiento. El actor decidió hacer pública su lucha contra el cáncer después de enterarse de que un medio de comunicación estaba a punto de filtrar la información.

A través de sus redes sociales, el actor explicó esta situación inesperada y se disculpó con aquellos cercanos a él por no haber podido informarles personalmente. Pese a no revelar detalles específicos sobre el estado de su enfermedad o el tratamiento exacto, Van Der Beek muestra una actitud de lucha y esperanza.

¿Qué es el cáncer colorrectal?

El cáncer colorrectal se origina en el colon o el recto, que forman parte del intestino grueso. Comienza a menudo con el desarrollo de pólipos, que son crecimientos anormales en el revestimiento interno de estas zonas. Aunque la mayoría de los pólipos son benignos, algunos pueden convertirse en cáncer con el tiempo. Este tipo de cáncer es uno de los más comunes y su incidencia aumenta significativamente a partir de los 40 o 50 años de edad.

Es vital la detección temprana, pues las etapas iniciales del cáncer colorrectal suelen ser asintomáticas.

¿Cuál es el pronóstico y los planes futuros de James Van Der Beek?

A pesar de su diagnóstico, James Van Der Beek no ha dejado de lado sus compromisos profesionales. Continúa activo en su carrera, con participaciones en diversos proyectos. Próximamente protagonizará la película “Sidelined: The QB and Me” y participará en un especial televisivo sobre cáncer de próstata, testículo y colorrectal, junto a otras celebridades masculinas.

¿En qué series ha salido James Van Der Beek?

Dawson’s Creek (1998-2003): El papel que lo lanzó a la fama, donde interpresa a Dawson Leery.

Don’t Trust the B---- in Apartment 23 (2012-2013): Comedia donde se interpreta a sí mismo.

CSI: Cyber (2015-2016): Interpretó al agente especial Elijah Mundo.

What Would Diplo Do? (2017): Comedia donde interpreta al famoso DJ Diplo.

También ha tenido apariciones notables en las siguientes producciones: