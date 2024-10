Jennifer Lawrence y Cooke Maroney esperan su segundo bebé juntos

La familia de la actriz Jennifer Lawrence crece con la próxima llegada de su segundo hijo que será el hermanito mayor de su pequeño Cy, de dos años de edad.

La pareja que lleva casi 5 años de casados, fue vista en Los Ángeles camino a una cena, donde los rumores sobre el embarazo comenzaron, un día antes de la confirmación oficial.

La ganadora del Oscar de 34 años de edad confirmó la feliz noticia a una famosa revista, y reveló que pronto Cooke, el reconocido galerista de arte de 40 años y ella serán padres por segunda ocasión.

La estrella de Los Juegos del Hambre y Maroney ya son padres de un niño, al que le dieron la bienvenida en febrero de 2022. A pesar de que han mantenido en privado su vida persona, Lawrence ha compartido ocasionalmente sus experiencias sobre la maternidad y el matrimonio.

Durante una entrevista en junio de 2023 con Interview Magazine, Jennifer Lawrence habló con la actriz Cameron Diaz sobre cómo la maternidad ha influido en su sentir hacia los paparazzi y dijo, “hago lo mejor que puedo para proteger a mi hijo de los fotógrafos. Estaba tan nerviosa cuando estaba embarazada. Me estaban acosando los paparazzi, y pensaba, '¿Cómo deminios no voy a perder la paciencia con estos tipos cuando fotografíen a mi bebé?”, reflexionó la intérprete.

Jennifer contó que después de tener a Cy, se dio cuenta de que era importante estar bien para poderle dar paz a su pequeño. “Si él siente que estoy ansiosa antes de salir de casa, o enojada cuando estamos afuera, eso va a afectarlo. He aprendido a estar un poco más serena y relajada cuando me fotografían porque no tengo otra opción”.