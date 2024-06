Jennifer Lopez cancela su gira This Is Me... Now: “Estoy completamente desconsolada”

La esperada gira This Is Me... Now con la que Jennifer Lopez regresaría a los escenarios tras cinco años de ausencia tuvo que ser cancelada.

La productora Live Nation emitió un comunicado en el que daba a conocer que la actriz y cantante se tomará un tiempo libre para estar con sus hijos, familiares y amigos cercanos.

Ante este anuncio fue la misma JLo quien se manifestó en su sitio web donde dijo estar devastada y desconsolada por la decisión, la cual tomó debido a que era necesario.

“Estoy completamente desconsolada y devastada por decepcionarlos. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario”, escribió Lopez.

Ben Affleck y Jennifer Lopez enfrentan desde hace meses rumores de una crisis matrimonial. Getty Images

“Les prometo que los compensaré y volveremos a estar todos juntos. Los quiero mucho a todos. Hasta la próxima”.

El tour estaba planeado para dar inicio el 26 de junio próximo con 37 fechas previstas por Estados Unidos y Canadá. La productora Live Nation señaló que aquellos que compraron boletos a través de Ticketmaster serán reembolsados automáticamente.

Esta decisión llega en un momento crucial para la estrella debido a una supuesta crisis matrimonial con Ben Affleck.