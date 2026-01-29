Suscríbete
Entretenimiento

Juan Pablo Medina confirma su ruptura con Paulina Dávila

Tras darse una segunda oportunidad, el actor reveló que tomaron caminos separados

Enero 29, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
juan pablo medina paulina.jpg

Juan Pablo Medina reveló si tiene intenciones de regresar con Paulina Dávila

Instagram

Juan Pablo Medina confirmó que su relación con la actriz colombiana Paulina Dávila llegó a su fin y dijo que actualmente se mantiene enfocado en su vida personal y profesional. En un encuentro con la prensa, el actor expresó, “ahorita estoy tranquilo, contento, disfrutando las vacaciones ya para retomar trabajo y sí tiempo para mí”.

Cabe mencionar que Juan Pablo y Paulina mantuvieron una relación sentimental durante tres años. Paulina acompañó al actor durante el duro proceso de salud que atravesó cuando perdió una pierna por una trombosis provocada por un infarto en 2021.

Su relación tuvo altibajos, pues aunque la actriz estuvo en todo el proceso de recuperación del actor, se reportó que se habían dejado temporalmente, los rumores de reconciliación surgieron a finales de 2023 y hasta 2024, los famosos se dejaron ver juntos en eventos públicos, confirmando que se estaban dando una nueva oportunidad en el amor.

Juan Pablo Medina
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Nicola Peltz, Brooklyn Beckham
Entretenimiento
El acuerdo prenupcial de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham en caso de divorcio
Enero 29, 2026
 · 
Tania Franco
novio-jennifer-aniston.jpeg
Entretenimiento
Novio de Jennifer Aniston revela detalles de su relación
Enero 29, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Jacob Elordi y Margot Robbie rompen el silencio sobre su química en su película "Cumbres Borrascosas"
Entretenimiento
Jacob Elordi y Margot Robbie rompen el silencio sobre su química en su película “Cumbres Borrascosas”
Enero 29, 2026
 · 
Tania Franco
La reacción inesperada de la hermana de Justin Bieber tras la boda de Selena Gomez y Benny Blanco
Entretenimiento
Selena Gomez y Justin Bieber estarán en el mismo lugar por primera vez desde 2017
Enero 28, 2026
 · 
Tania Franco
Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian que serán papás de nuevo
Entretenimiento
Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian que serán papás de nuevo, esta es la edad de su primer hijo
La pareja celebra su aniversario con la noticia de que su familia vuelve a crecer
Enero 28, 2026
 · 
Tania Franco
victoria beckham nicola peltz
Entretenimiento
El polémico proyecto de Nicola Peltz y el fracaso en taquilla que presenciaron los Beckham
La película que marcó el mayor fracaso creativo de Nicola Peltz, cuya premiere reunió a Elon Musk y a los Beckham para ver una película escrita, dirigida y actuada por ella misma
Enero 27, 2026
 · 
Tania Franco
Justin Bieber
Entretenimiento
¿Dónde ver el regreso de Justin Bieber en los Grammy 2026?
El cantante volverá al escenario de la premiación con una actuación especial. Te contamos la hora, el día y lugar para su esperado regreso
Enero 28, 2026
 · 
Tania Franco
¡La guerra Beckham estalla en redes! David respalda públicamente a Victoria con un mensaje de orgullo
Entretenimiento
¡La guerra Beckham estalla en redes! David respalda públicamente a Victoria con un mensaje de orgullo
Brooklyn Beckham rompe el silencio y responde a su familia mientras Victoria Beckham celebra sin él
Enero 27, 2026
 · 
Tania Franco