Juan Pablo Medina confirma su ruptura con Paulina Dávila

Juan Pablo Medina confirmó que su relación con la actriz colombiana Paulina Dávila llegó a su fin y dijo que actualmente se mantiene enfocado en su vida personal y profesional. En un encuentro con la prensa, el actor expresó, “ahorita estoy tranquilo, contento, disfrutando las vacaciones ya para retomar trabajo y sí tiempo para mí”.

Cabe mencionar que Juan Pablo y Paulina mantuvieron una relación sentimental durante tres años. Paulina acompañó al actor durante el duro proceso de salud que atravesó cuando perdió una pierna por una trombosis provocada por un infarto en 2021.

Su relación tuvo altibajos, pues aunque la actriz estuvo en todo el proceso de recuperación del actor, se reportó que se habían dejado temporalmente, los rumores de reconciliación surgieron a finales de 2023 y hasta 2024, los famosos se dejaron ver juntos en eventos públicos, confirmando que se estaban dando una nueva oportunidad en el amor.