Juan Soler revela cómo enfrentó el diagnóstico de cáncer de su novia, Paulina Mercado

Paulina Mercado fue diagnosticada con cáncer de garganta hace unos meses, afortunadamente quedó libre de esa enfermedad luego de ser operada, sin embargo, fue un duro proceso que debieron enfrentar ella y su novio, Juan Soler.

La presentadora y el actor dieron una entrevista para el canal de YouTube de la tanatóloga Gaby Pérez, donde hablaron de sus temores y de cómo sobrellevaron este terrible diagnóstico juntos.

A pesar de lo complicada que fue esa situación, hoy su relación es más fuerte que nunca y no se han soltado de la mano a pesar de la adversidad.

Paulina Mercado y Juan Soler Instagram @paulinamercado007

Paulina Mercado habla de su relación con Juan Soler y sus enfermedades

“Vamos a cumplir dos años (en pareja) y es una etapa fantástica en la vida en donde he podido amar, entregarme y aceptarme de una manera totalmente diferente”, dijo Paulina Mercado, dejando ver que tiene una relación maravillosa con Juan Soler.

La conductora reveló que por un breve tiempo pensó en no querer vivir más, sin embargo, aseguró que “hoy entiendo por qué pasó todo para estar con este hombre, que es un hombre extraordinario”.

Contó que cuando apenas llevaban un año de novios le detectaron un tumor benigno en el cerebro por el que debieron operarla, y a pesar de miedo, su novio no la soltó de la mano y la acompañó en todo el proceso. Admitió que uno de sus grandes temores es que Juan Soler se asustara con la situación y terminara por dejarla, pero fue todo lo contrario.

Lamentablemente, su salud se vio afectada nuevamente cuando hace unos meses le detectaron un tumor que le daba la vuelta a su tráquea, y la conductora aceptó que le preocupó su situación con su novio, Juan Soler, pues no quería que él se asustara y saliera corriendo.

“Y Juan, una vez más, me demostró el hombre que es, no me equivoqué al elegir a este hombre que hoy me hace la vida, me hace mejor ser humano y toca esos botones emocionales que me hacen vivir plenamente”

Juan Soler revela cómo enfrentó el diagnóstico de cáncer de Paulina Mercado

La pareja ya ha enfrentado dos procesos muy complicados, sin embargo, Juan Soler jamás ha dudado que su lugar es junto a Paulina Mercado.

“Lo tomé como algo natural, es lo que tocaba hacer, nunca dudé un segundo en que íbamos a ir de la mano. Si tiene un problema Paulina, pues lo solucionamos juntos, estamos juntos, lo solucionamos juntos”, dijo el actor argentino.

El también conductor aceptó que tuvo mucho miedo de perder a la mujer que ama, pero siempre tuvo claro que debe estar con ella, en las buenas y en las malas.

“Sentí miedo, pero jamás cobardía. Jamás fui un cobarde ante la noticia, ante la ‘adversidad’, pero sí sentí mucho miedo. Te da miedo perder a la mujer que amas, perder los momentos que uno tiene, perder la futurología que ya hicimos… Es tomarla de la mano y hacerlo juntos”, contó.

“Yo tengo muy claro que ser valiente no es no sentir miedo, es sentir miedo y sobreponerse a él, la cobardía es cuando sabes que hay miedo, lo asumes y corres”.

Juan Soler también explicó que no le interesa casarse porque él no permite que nadie más le diga “quién es su mujer”, él tiene muy claro que ha elegido a Paulina Mercado como su mujer y no necesita la aprobación de hombres o religiones para saberlo. “Soy yo quien asume la responsabilidad al 100% de cuidar a mi mujer y procurarla en todos los sentidos de la vida”, añadió el actor.