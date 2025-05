Julián Gil acusa a su ex y madre de su hijo Marjorie de Sousa de golpearlo

Julián Gil mantiene un conflicto con su ex Marjorie de Sousa, quien desde hace varios años no le ha permitido ver a su hijo por los problemas que mantienen tras su polémica ruptura amorosa y los problemas que derivaron de ello respecto a la manutención de su único hijo en común llamado Matías.

El galán de telenovelas ha luchado durante un largo tiempo porque se respeten sus derechos como padre del menor, sin embargo, no ha logrado tener resultados que lo beneficien respecto a la custodia del menor.

El argentino habló por primera vez sobre su pasada relación con Marjorie de Sousa, con quien dijo haber tenido un breve romance que terminó en violencia.

“Conoces a la persona cuando te divorcias. En mi caso creo que lo complicado, lo que pasó y sigue pasando tiene que ver mucho con el cimiento que tiene que haber en una relación, de amor, y en el caso de nosotros eso no existió, era una amistad”, dijo Julián.

“Cuando nos peleamos ella me pegó, me agarró, me acuerdo que me tiró toda la ropa por la venta ahí Miami, me agarró a golpes, me rompió toda la camiseta; eso terminó ahí”, añadió el actor que reveló que en ese momento cortaron comunicación, y se reencontraron más adelante por cuestiones laborales.

Hasta ahora, siguen sin tener contacto debido a las diferencias que existen entre ellos.