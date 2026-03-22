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Julieta Venegas y Lorenzo Hagerman celebran la premiere de “Flamingos: la vida después del meteorito”

El documental, narrado por la cantante, tendrá su estreno nacional este 26 de marzo bajo el sello de Pimienta Films.

Marzo 21, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Cortesía

En una noche que fusionó la ciencia, el arte y la naturaleza, se llevó a cabo la premiere de “Flamingos: la vida después del meteorito” en Plaza Carso. La alfombra rosa recibió a los protagonistas de esta travesía visual: la reconocida cantante Julieta Venegas, quien presta su voz como narradora, y el cineasta Lorenzo Hagerman, director del documental.

Al evento se dieron cita personalidades como Justino Compeán (expresidente de la Femexfut), la presentadora “Cositas”, y diversas figuras del medio como Soumaya Slim, quienes disfrutaron de una función exclusiva previo al estreno comercial de la cinta, programado para este 26 de marzo en cines de toda la República.

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Una oda a la resiliencia animal

Tras 700 días de filmación en el norte de la península de Yucatán, “Flamingos: la vida después del meteorito” se presenta como una historia de supervivencia colectiva y un espectáculo estético sin precedentes. La producción logra fundir la inteligencia de la naturaleza con la perspectiva científica en un deleite de imagen, música y poesía narrativa. Flamingos es una lección de resiliencia colectiva del mundo animal, dirigido por el cineasta Lorenzo Hagerman con textos de la poeta Ajo en voz de Julieta Venegas, el documental tiene música original del compositor Bryce Dessner.

Durante su paso por la alfombra rosa, Julieta Venegas compartió la emotiva razón que la llevó a participar por primera vez como narradora en un filme: “La historia es hermosa, el guion es precioso. Estoy aquí gracias a la invitación de Lynn Fainchtein y creo que participar es una forma de honrarla; ella estaría muy feliz de que por fin se estrene Flamingos”, comentó la cantante a la prensa.

Más allá del documental de naturaleza tradicional

Por su parte, el director Lorenzo Hagerman destacó que este proyecto —en el que estuvo inmerso por 10 años— nació por invitación de La Vaca Independiente y contó con el respaldo del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell (institución líder mundial en el estudio de las aves) y la producción de Cactus Film, de José Cohen.

“Hay algo jurásico en el flamenco; doblan sus piernas hacia atrás. Pasamos 14 horas diarias durante meses filmándolos, pero no era difícil, al contrario: fue un gozo. No se nos hacía largo el día porque hay algo muy carismático y simpático en ellos”, explicó Hagerman sobre el rodaje en Yucatán.}

“Flamingos: la vida después del meteorito” promete estremecer al espectador, rebasando los límites tradicionales del género para ofrecer una lección de resiliencia del mundo animal que se entrelaza con el instinto y la sabiduría.

Julieta Venegas
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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