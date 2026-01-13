Suscríbete
Julio Iglesias es acusado de agresión sexual de sus exempleadas

Dos extrabajadoras de las mansiones del cantante lo acusan de haberlas agredido sexualmente cuando trabajaban para él en 2021, según eldiario.es

Enero 13, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Hijo de Julio Iglesias demuestra su talento musical

Ex trabajadoras de Julio Iglesias rompieron el silencio sobre el cantante, a quien acusan de agresiones sexuales, abusos de poder y un ambiente laboral marcado por el control, el aislamiento y la humillación cuando trabajaban en sus residencias del Caribe.

El reportaje fue publicado por eldiario.es, cuya investigacion duró más de tres años. Los testimonios corresponden a una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta que trabajaban para el cantante y aseguran haber desempeñado su labor en régimen interno en las residencias del artista en República Dominicana y Bahamas.

Una de las denunciantes afirma que fue presionada para mantener encuentros sexuales con el cantante. Según su testimonio, era llamada con frecuencia a su habitación tras finalizar su jornada laboral, donde describe penetraciones no consentidas, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos episodios se producían, casi siempre con la presencia y participación de otra empleada que ocupaba un puesto jerárquicamente superior.

La segunda mujer, que trabajó como fisioterapeuta personal del artista, aseguró haber sufrido besos forzados y tocamientos en el pecho en contra de su voluntad, tanto en la playa como en la piscina de la villa de Punta Cana. También denunció humillaciones públicas, insultos y un trato intimidatorio durante su jornada laboral. Ambos coinciden en describir un clima de miedo constante, con normas estrictas, vigilancia permanente y amenazas de despido.

La investigación también revela que las trabajadoras vivían en condiciones de aislamiento, con salidas restringidas y jornadas laborales que podían prolongarse hasta 16 horas. Varias exempleadas señalan que Julio utilizaba su posición de poder para imponer reglas sobre la alimentación, el uso del teléfono móvil o las relaciones personales.

