Justin Bieber canta con su versión de niño en Coachella 2026 y desata la nostalgia

Justin Bieber protagonizó uno de los momentos más emotivos en la historia de Coachella, al regresar al origen de su carrera con los videos que lo hicieron viral en YouTube. En un fragmento de su concierto, el cantante se sentó frente a su laptop y comenzó a mostrar videos de sus grandes éxitos y momentos de su vida.

Durante su presentación, el cantante proyectó en pantalla uno de sus primeros covers, “With You” de Chris Brown, canción que interpretaba cuando era apenas un adolescente y que se convirtió en uno de los clips más importantes de sus inicios.

Mientras el video avanzaba, Bieber comenzó a cantar en vivo, sincronizando su voz actual con la de su versión infantil, creando un dueto consigo mismo que desató la emoción del público. Él subía covers de artistas como Usher, Ne-Yo y Chris Brown a YouTube, lo que eventualmente llevó a que fuera descubierto y apadrinado por Usher.

Lo que ocurrió en Coachella 2026 fue un testimonio de que los sueños se cumplen, y a pesar de que hubo problemas con el internet cuando Justin intentó proyectar “Sorry”, el público se sentía cercano e involucrado. Katy Perry incluso documentó algunos de sus momentos favoritos de Bieber.