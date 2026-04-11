Justin Bieber regresa a encabezar el festival Coachella 2026

El evento que se celebra cada año en California, reúne a miles de asistentes durante dos fines de semana y lo posiciona por primera vez como el artista principal del cartel. Justin Bieber habría negociado un contrato superior a los 10 millones de dólares para presentarse en ambas fechas del festival, es decir, alrededor de 5 millones por cada fin de semana. Esta cifra lo coloca entre los artistas mejor pagados en la historia del evento y por encima de otros headliners de otras ediciones.

El regreso de Bieber implica un acuerdo económico histórico, además de su primera gran presentación tras la pausa que hizo en 2022 por problemas de salud. Su participación ha generado gran expectativa entre los fans, impulsando incluso la demanda de boletos y el interés global por el festival, consolidando su show como uno de los más esperados de esta edición.

Este sábado será su presentación durante el primer fin de semana de Coachella, su show nocturno está programado aproximadamente a las 11:25 pm hora de California, en el escenario principal, es decir, a la 1:25 am del domingo en horario de México.

Además, como es tradición del festival, el artista repetirá su presentación en el segundo fin de semana, el sábado 18 de abril de 2026, en un horario similar.

Justin interpretará algunos de sus grandes éxitos con un espectáculo que no solo reafirma su vigencia en la industria musical, sino que también protagoniza uno de los regresos más mediáticos en la historia reciente de Coachella.