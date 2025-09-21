Karlie Kloss da la luz a su tercer hijo; es una niña llamada Rae Florence

La modelo Karlie Kloss estadounidense y Joshua Kushner compartieron la feliz noticia de la llegada de su primera hija, Rae Florence, quien nació el pasado 18 de septiembre.

La pareja está feliz con la llegada de la pequeña a su numerosa familia de tres pequeños en casa.

Con este nacimiento, la famosa y su esposo, el empresario Joshua Kushner, agrandaron la familia conformada por sus dos hijos mayores, Levi de cuatro años y Elijah de apenas 19 meses.

Este domingo, la pareja decidió compartir con sus seguidores la primera imagen de la recién nacida en una tierna foto donde Rae aparece envuelta en una mantita con un gorrito rosa.

La modelo de 33 años ya es madre de su tercer hijo con su esposo de 40 años, con quien contrajo matrimonio en el año 2018, tras una consolidada relación que se remonta a 2012, cuando comenzaron a salir.

Karlie Kloss está casada con el hermano de Jared Kushner, esposo de Ivanka Trump, esto convierte a la supermodelo y a la hija del presidente de Estados Unidos en cuñadas.

Tras su primer embarazo, la modelo decidió hacer una pausa en su carrera, enfocando su vida a las labores filantrópicas y a las causas relacionadas con la incursión de las mujeres en carreras científicas o sus derechos reproductivos.

