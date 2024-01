¿Kendall Jenner y Bad Bunny se reconciliaron? Lo que sabemos

La relación entre la modelo Kendall Jenner y el artista de reguetón Bad Bunny vuelve a estar en el foco de la atención debido a los rumores de una posible reconciliación.

Tras su separación a finales del 2023, las especulaciones sobre su relación no han cesado, especialmente después de haber sido vistos juntos durante la celebración de Año Nuevo.

Kendall Jenner y Bad Bunny, misteriosamente juntos

Kendall Jenner y Bad Bunny, cuya relación se hizo pública por primera vez en 2023, sorprendieron a muchos cuando decidieron poner fin a su romance hacia finales de ese mismo año. Sin embargo, recientemente se ha visto a la pareja, lo que ha avivado las especulaciones sobre una posible reconciliación.

A pesar de la ruptura, Kendall y Bad Bunny no han cortado por completo su comunicación y han sido vistos juntos en varias ocasiones desde su separación. “No es el tipo de situación en la que vuelven a estar juntos por completo, pero han salido varias veces desde que rompieron el mes pasado”, reveló una fuente cercana a la pareja. Este comportamiento ha llevado a sus amigos y seguidores a cuestionarse si están en el proceso de reconciliarse.

La opinión del círculo cercano de Kendall

Los allegados a Kendall Jenner no se muestran sorprendidos por estos encuentros. Según comentarios de fuentes cercanas, la modelo tiene un historial de retomar relaciones con sus exparejas.

Sin embargo, existe cierta reserva sobre si Bad Bunny es la pareja ideal para Jenner. “Todavía no están convencidos de que él sea el indicado para ella, pero si la trata bien, entonces estarán bien”, comentó una fuente, reflejando un apoyo condicional hacia la relación.

El misterio sobre su relación

La pareja hizo su debut público en el desfile de la Semana de la Moda de Milán de Gucci en 2023, lo que fue seguido por su participación en una campaña publicitaria para la marca.

A pesar de su presencia conjunta en eventos de alto perfil, Kendall y Bad Bunny han mantenido en privado los detalles de su relación. El propio Bad Bunny expresó en una entrevista en septiembre de 2023 su desinterés por compartir aspectos personales de su vida: “Realmente no me interesa aclarar nada porque no tengo ningún compromiso de aclararle nada a nadie”.

La relación entre Kendall Jenner y Bad Bunny continúa siendo un tema de interés y especulación en el mundo del entretenimiento. Aunque han sido vistos juntos tras su separación, no hay confirmación oficial de una reconciliación. Mientras tanto, el apoyo de amigos y seguidores hacia Kendall parece incondicional, siempre y cuando ella encuentre la felicidad en su vida personal.