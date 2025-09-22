Suscríbete
Entretenimiento

Kim Kardashian rompe el silencio tras polémico documental no autorizado de Kanye West

En medio de nuevas revelaciones, la empresaria explica por qué no verá el documental sobre su exesposo ni permitirá que sus hijos lo vean

September 22, 2025 • 
Tania Franco
Kim Kardashian & Kanye West

Lars Niki/Getty Images for WSJ. Magazine Innovators Awards

El controversial documental no autorizado sobre Kanye West ha generado un intenso debate en redes sociales. En él, se muestran videos inéditos del rapero alzando la voz en discusiones con Kris Jenner y otros miembros de su propia familia. Estas escenas han impactado al público, pues incluso se observa a Kim Kardashian rompiendo en llanto y afirmando que con Kanye no se puede tener una conversación porque siempre termina gritando.

No voy a ver el documental de Kanye y definitivamente no voy a dejar que North lo vea tampoco.
Kim Kardashian.

Kim Kardashian & Kanye West

Gotham/GC Images

El filme no autorizado revela que Kanye West se mudaba con frecuencia de estado sin avisarle a Kim, al punto de enterarse por los medios de comunicación de su mudanza a Chicago. Para ese entonces, Kim buscaba brindarle a sus hijos un entorno estable, algo imposible por las constantes decisiones de su exesposo. Pese a todo, en su reality show “The Kardashians” nunca habló mal de él, priorizando la privacidad y la imagen paterna ante sus hijos.

Kanye West & Kim Kardashian

TheStewartofNY/GC Images

Uno de los puntos más destacados es cómo Kim Kardashian decidió, incluso bajo presión mediática, no ventilar detalles privados de su matrimonio en televisión. Su prioridad era que sus hijos crecieran sin ver a su madre hablando negativamente de su padre.

Kim Kardashian Kanye West
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
angelina-jolie-nueva-pelicula.jpeg
Entretenimiento
Angelina Jolie defiende la libertad de expresión durante el estreno de Couture en San Sebastián
September 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
claudia-martin-carlos-said-sexo-de-su-bebe.jpeg
Entretenimiento
Claudia Martín y Carlos Said revelan el sexo y el nombre de su bebé
September 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
travis-kelce-taylor-swiftjpg
Entretenimiento
Travis Kelce revela primeros detalles de su boda con Taylor Swift
September 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
tom-holland-accidente.jpg
Entretenimiento
Tom Holland es ingresado de urgencia al hospital tras sufrir una conmoción cerebral
September 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
‘How I Met Your Mother’ la serie cumple 20 años
Entretenimiento
Josh Radnor celebra los 20 años de “How I Met Your Mother” con fotos inéditas del rodaje
A dos décadas de su estreno, Josh Radnor celebra ‘How I Met Your Mother’ con imágenes nunca vistas del set
September 21, 2025
 · 
Tania Franco
premios-ariel-ganadores.jpeg
Entretenimiento
Premios Ariel 2025: ganadores de la premiación a lo mejor del cine mexicano
La 67ª edición se llevó a cabo en Puerto Vallarta; la AMACC determinó la excelencia cinematográfica durante el último año
September 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
karlie-kloss-tercer-hijojpeg
Entretenimiento
Karlie Kloss da la luz a su tercer hijo; es una niña llamada Rae Florence
La top model y su esposo Joshua Kushner anunciaron que ya son papás por tercera ocasión
September 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
aldo-de-nigris-quien-es-la-casa-de-los-famosos-mexico.jpeg
Entretenimiento
A qué se dedica Aldo de Nigris, habitante de La Casa de los Famosos México
Te contamos lo que tienes que saber de Aldo Tamez de Nigris
September 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
floricienta-flores-amarillas.jpeg
Entretenimiento
Por qué se regalan flores amarillas este domingo 21 de septiembre
Las flores amarillas simbolizan alegría y esperanza
September 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez