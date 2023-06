La actriz y productora Ela Velden redefine el amor

Fotos Dan Crosby

Styling Rodrigo Alcántara

Asistente de styling Melissa Elías

Para mí, es un renacer, pues viví una tormenta emocional que me sacudió de pies a cabeza, pero eso me hizo abrir los ojos y darme cuenta de la falta de amor propio que tenía”, nos confiesa Ela, al hablar del proceso por el cual atravesó tras el término de su relación. “Había perdido mi autoestima y seguridad por depositar toda mi confianza y amor en alguien más”.

¿Qué sentimientos tienes luego de atravesar por esta situación?

Hoy estoy agradecida, incluso con mi exnovio, por haber pasado por esta ruptura, pues sin ello no sería quien soy ahora. Sin embargo, considero que no tenemos que vivir desgracias, rupturas o momentos tristes para darnos cuenta de que nos hemos perdido, pues debemos ser conscientes en todo momento de cómo nos sentimos y qué estamos haciendo para no perdernos.

¿Qué aprendizaje te dejó esta ruptura?

Es importante no olvidar quiénes somos y lo que queremos en esta vida. Hoy sé quién soy, sé lo que valgo, sé lo hermosa, talentosa, perseverante y resiliente que soy, y nunca más quiero sentirme menos.

¿Cómo conseguiste salir adelante de esta situación?

Mi terapeuta ha sido una pieza clave en el proceso, y llegué a ella de una forma mágica, pues estando en una cena en España, luego de terminar mi relación, conocí a una mujer que me recomendó a la terapeuta, con la que hoy trabajo. Cuando tuve mi primera sesión, entendí que estaba perdida y debía encontrarme. Hoy, gracias a ella, que me ha guiado, sé que voy por buen camino para ser la súper mujer que quiero ser.

¿Cómo te encuentras en este momento?

Creo que ahora estoy empezando a ser quien debo ser y me estoy amando más que nunca.

A partir de esta situación, el amor propio cobró otro sentido. ¿Qué significado tiene hoy para ti?

El amor propio es aceptar nuestra luz y sombra, es aceptarnos tal cual. Nadie es perfecto, incluso en la naturaleza hay pequeños errores, sin embargo,cuando nos aceptamos tal y como somos, y decidimos vivir la vida a nuestra manera y luchar por nuestros sueños, es cuando descubrimos el amo propio. Hoy sé que el amor propio no solo se trata de verme en el espejo y aceptar mi reflejo. Va más allá, pues nace del interior, en donde realmente me pude descubrir.

DESCUBRE LA ENTREVISTA COMPLETA EN LA NUEVA EDICIÓN CARAS JUNIO