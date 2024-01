La curiosa razón por la que Ryan Gosling no quiere que sus hijas vean Barbie

El popular actor Ryan Gosling fue parte del éxito de la película “Barbie” donde interpretó el papel de Ken bajo una perspectiva bastante innovadora y contemporánea.

Esta cinta se convirtió en un fenómeno cinematográfico, logrando ser la película con mayor recaudación en la historia de Warner Bros, acumulando unos 1,400 millones de dólares a nivel mundial.

Además, Gosling ganó un premio en los Critics Choice Awards en la categoría de Mejor Canción con el tema “I’m just Ken”, superando así a artistas de la talla de Billie Eilish y Dua Lipa.

El dilema de Ryan Gosling

A pesar del éxito de “Barbie”, Gosling ha expresado su reticencia a que sus hijas, Esmeralda de nueve años y Amada de siete, vean la película.

El actor, que comparte a sus hijas con su pareja, Eva Mendes, señaló que no está seguro de que sea apropiado para ellas ver a su padre en el papel de Ken debido a su corta edad.

“No sé si deberían ver a su padre como Ken. No sé qué edad es buena para ver a tu padre hacer eso. Llega a un punto bastante loco”, comentó Gosling en una entrevista con E! News.

Visitas al set de rodaje

Las hijas de Gosling y Mendes visitaron el set de rodaje de “Barbie”, donde tuvieron la oportunidad de ver a su padre en acción durante un gran número musical. Aunque las niñas son fanáticas del mundo de Barbie, Gosling mencionó que aún no han visto la película completa.

Gosling reveló que una de las razones para aceptar el papel de Ken fue el amor de sus hijas por el universo de “Barbie”.

“Sabía que les encantaba porque siempre querían ir a la tienda Target, y cuando íbamos, se escapaban lentamente hasta el pasillo de Barbie”, explicó. Sin embargo, mencionó que sus hijas no mostraban interés en Ken, lo cual encontró interesante.

Trabajar con Eva Mendes

Además de hablar sobre “Barbie”, Gosling expresó su deseo de volver a trabajar con Eva Mendes. La pareja, que se enamoró en el set de la película “Cruce de Caminos” en 2011, ha formado una familia y mantiene una relación discreta.

Gosling y Mendes han sido reservados respecto a su vida familiar, evitando publicar fotos de sus hijas y manteniendo un límite en cuanto a compartir detalles de su vida privada.

Privacidad de la familia

Eva Mendes ha explicado en el pasado su decisión de no publicar imágenes de su vida personal y familiar. “Siempre he tenido un límite en lo que se refiere a mi chico y a mis hijas. Hablaré de ellos, por supuesto, con límites, pero no publicaré imágenes de nuestra vida diaria”, afirmó la actriz, además subrayó la importancia del consentimiento de sus hijas sobre el manejo de su imagen y de la privacidad de la familia.

La decisión de Ryan Gosling de mantener a sus hijas alejadas de su papel en “Barbie” refleja su enfoque consciente y considerado como padre. A pesar de su éxito en la industria del cine, Gosling prioriza el bienestar y la percepción de sus hijas, de la misma forma logra equilibrar su vida profesional con su rol como padre en una familia que valora la privacidad y la discreción.