La esposa de Jorge Salinas rompe el silencio sobre la salud del actor, ¿qué dijo?

La actriz Elizabeth Álvarez, esposa de Jorge Salinas, habló sobre la salud de su marido, y abordó las preocupaciones generadas por su notable delgadez.

Esta declaración surge tras las especulaciones y discusiones públicas sobre el estado físico del actor, conocido por su papel de Armando Quiroga en la serie “Perdona nuestros pecados”.

¿Qué dijo Elizabeth Álvarez sobre Jorge Salinas?

Elizabeth Álvarez, quien también compartió pantalla con Salinas en la telenovela “Fuego en la Sangre”, respondió a las inquietudes sobre la condición física de su esposo.

"¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ustedes los ven guapo, guapísimo, más guapo que nunca”, dijo Álvarez a los medios de comunicación. Con estas palabras, la actriz quiso reafirmar que Salinas está bien de salud, haciendo eco de las declaraciones previas del actor.

La actriz también destacó que enfrentar rumores y especulaciones es una parte inevitable de la vida de una figura pública.

Enfatizó lo desgastante que sería tener que aclarar continuamente todas las afirmaciones que circulan sobre ellos en los medios y en la opinión pública: “Imagínense que ande aclarando todas las cosas que se dicen, qué desgastante”, expresó.

Jorge Salinas no está enfermo

La actriz explicó que la delgadez extrema de Salinas no se debe a una enfermedad, sino a su disciplina en las rutinas de ejercicio. “Si el hombre se levanta todos los días a las cinco de la mañana, trabaja todo el día, hace su ejercicio; obviamente, que está bien. Si estuviera mal, estaría en el hospital. Ojalá que no”, agregó Álvarez.

Además, informó que Salinas está actualmente grabando una serie con Silvia Navarro, anticipando que será un proyecto emocionante y destacado. Esta actividad profesional demuestra, según Álvarez, la buena salud y el compromiso del actor con su carrera.

En una ocasión anterior, Jorge Salinas comentó sobre su aspecto físico y las preocupaciones de sus fans. Aseguró sentirse bien y en buen estado de salud.

“Algunos dicen que estoy enfermo, así dirán muchas cosas de mí, yo me siento muy bien, qué es lo que me importa... estoy bien, me siento bien, que Dios los bendiga, todo mi amor y cariño para siempre... son los medios de comunicación de algunas cadenas que dicen que estoy enfermo... sí bajé de peso, pero por disciplina, nada más, así como hay que tenerla para subir de peso, también para bajar, subí 15 kilos”, explicó el actor.