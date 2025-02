La familia Aguilar desmintió que Adele la demandó por plagio, ¿qué dijeron?

Recientemente se volvió tendencia una supuesta demanda en contra de Ángela Aguilar por parte de Adele por plagio, sin embargo, la familia Aguilar desmintió dicha información.

A través de la cuenta en Instagram ‘Prensa Aguilar’, donde dicha familia da a conocer noticias sobre sus integrantes, compartieron un video en el que aclaran que no existe ninguna demanda por parte de la cantante británica.

“¡ALERTA DE FAKE NEWS! ¿Escucharon que Ángela Aguilar está siendo demandada por Adele? ¡vaya manera de inventar historias!”, dice el mensaje compartido en redes.

“Parece que algunos se han tomado muy en serio eso de ‘cantar como si no hubiera un mañana’ y decidieron inventar drama donde no lo hay. ¡Por favor! Adele y Ángela son dos increíbles artistas que no necesitan peleas ni demandas para brillar”.

Además, el comunicado señala que, pese a los comentarios negativos y a los rumores que circulan en redes sociales, Ángela Aguilar está muy tranquila, enfocada en su carrera musical.

“Y mientras tanto, @angela_aguilar_ está más tranquila que nunca, creando música y disfrutando de su vida. Así que antes de contarle a tu amigo (o a tu tío que cree todo lo que ve en internet), recuerda: ¡verifica la información y ríete un poco de las locuras!”.

¿De qué acusan a Ángela Aguilar?

En 2023, un video en TikTok mostró las supuestas similitudes entre la canción ‘Rolling in the Deep’, de Adele’, y ‘Qué Agonía’ de Ángela Aguilar y Yuridia.

Dicho video volvió a surgir recientemente y comenzaron a circular rumores de una supuesta demanda por parte de la cantante británica por plagio.

La parte de la canción que generó debate es cuando Adele canta: “We could’ve had it all. Rolling in the deep”, pues algunos usuarios en redes aseguraron que es muy parecida a cuando Ángela Aguilar interpreta: “Amores como tú hoy sé, solo se viven una vez”.

Algunos internautas se dieron a la tarea de analizar la canción, pues señalaron que no encontraban parecido entre ambas canciones, mientras otros aseguraron que sí eran similares y hasta hicieron memes.

Gussy Lau se pronuncia sobre la supuesta demanda de Adele

Gussy Lau, uno de los compositores de ‘Qué Agonía’ (y ex novio de Ángela Aguilar) desmintió que se trate de un plagio. En conversación con Javier Ceriani, explicó que la estructura musical de dicha canción no cumple con los requisitos necesarios para considerarse una copia.

“Creo que no porque no cumple con los compases necesarios para que sea plagio, tiene parecido, sí, pero no son los mismos tonos”, dijo Gussy Lau.

Además, el compositor confirmó que no existe ningún proceso legal en su contra y bromeó diciendo que la cantante británica ni siquiera debe saber de su existencia.

“No hay demanda, la Sociedad Autoral de Compositores de México (SACM) me lo acaba de informar. Adele ni en el mundo nos hace, jaja”.