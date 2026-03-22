La nueva película de Jim Jarmusch se estrenará el 9 de abril

Padre Madre Hermana Hermano, la nueva y muy esperada película de Jim Jarmusch’s (Paterson, Only Lovers Left Alive, Broken Flowers), tuvo su Premiere Mundial en competencia en el 82° Festival Internacional de Cine de Venecia, donde ganó el León de Oro, el premio máximo del festival y ahora la película tendrá su estreno en salas de cine de México este 9 de abril de 2026.

Protagonizada por Tom Waits, Adam Driver and Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett and Vicky Krieps, Indya Moore y Luka Sabbat, Padre Madre Hermana Hermano es una exploración íntima de las complejidades universales de la dinámica familiar - divertida, dulce y astutamente observadora.

Cuidadosamente construida en forma de tríptico, dividida en tres capítulos situados en Dublín, Irlanda y París, cada historia trata sobre las relaciones entre hijos adultos, sus algo distantes padres y entre ellos mismo. La cinta combina las destacables actuaciones del elenco y las irónicas e idiosincrásicas observaciones de Jarmusch sobre la vida cotidiana. La más reciente película de este icónico director independiente sirve como un oportuno recordatorio de que puedes elegir a tus amigos y a tus amantes, pero no a tu familia.