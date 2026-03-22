Revista
Entretenimiento

La nueva película de Jim Jarmusch se estrenará el 9 de abril

“Padre madre hermana hermano”, ganadora del León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2025

Marzo 21, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
unnamed (4).jpg

Padre Madre Hermana Hermano, la nueva y muy esperada película de Jim Jarmusch’s (Paterson, Only Lovers Left Alive, Broken Flowers), tuvo su Premiere Mundial en competencia en el 82° Festival Internacional de Cine de Venecia, donde ganó el León de Oro, el premio máximo del festival y ahora la película tendrá su estreno en salas de cine de México este 9 de abril de 2026.

Protagonizada por Tom Waits, Adam Driver and Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett and Vicky Krieps, Indya Moore y Luka Sabbat, Padre Madre Hermana Hermano es una exploración íntima de las complejidades universales de la dinámica familiar - divertida, dulce y astutamente observadora.

Cuidadosamente construida en forma de tríptico, dividida en tres capítulos situados en Dublín, Irlanda y París, cada historia trata sobre las relaciones entre hijos adultos, sus algo distantes padres y entre ellos mismo. La cinta combina las destacables actuaciones del elenco y las irónicas e idiosincrásicas observaciones de Jarmusch sobre la vida cotidiana. La más reciente película de este icónico director independiente sirve como un oportuno recordatorio de que puedes elegir a tus amigos y a tus amantes, pero no a tu familia.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
andrea-legarreta-mia-rubin-desea-embarazo.jpg
Entretenimiento
Mía Rubín se pronuncia sobre las nuevas parejas de sus papás
Marzo 21, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
enrique-iglesias-anna-kournikova-cuarto-hijo.jpg
Entretenimiento
Anna Kournikova revela públicamente el nombre de su cuarto hijo con Enrique Iglesias
Marzo 21, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
galilea montijo (1).jpg
Entretenimiento
Galilea Montijo revela qué se hizo en el rostro
Marzo 21, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Niall Horan habla por primera vez de Liam Payne al ser el último en verlo con vida
Entretenimiento
Niall Horan habla por primera vez de Liam Payne al ser el último en verlo con vida
Marzo 21, 2026
 · 
Tania Franco
Aislinn Derbez y Eugenio Derbez.jpg
Entretenimiento
El emotivo regalo con el que Eugenio Derbez sorprendió a Aislinn en su cumpleaños 40
El actor tuvo un gesto muy especial con su hija durante la celebración de su cumpleaños, con un video que conmovió a más de uno
Marzo 20, 2026
 · 
Tania Franco
tom holland zendaya.jpg
Entretenimiento
Zendaya rompe el silencio sobre su boda con Tom Holland
La actriz reaccionó con humor a los rumores de matrimonio y sorprendió al compartir un video que se volvió viral
Marzo 20, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
¿De qué falleció Chuck Norris? Esto dijo la familia del actor
Entretenimiento
¿De qué falleció Chuck Norris? Esto dijo la familia del actor
La familia de Chuck Norris confirmó la muerte del actor y leyenda de las artes marciales, falleció a sus 86 años
Marzo 20, 2026
 · 
Tania Franco
¿De qué murió Nicholas Brendon, actor de Buffy, la cazavampiros?
Entretenimiento
¿De qué murió Nicholas Brendon, actor de Buffy, la cazavampiros?
La familia del intérprete de Xander Harris confirmó que falleció a los 54 años
Marzo 20, 2026
 · 
Tania Franco