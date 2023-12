La polémica que salvó a Will Smith y Jada de la separación

La pareja formada por Will Smith y Jada Pinkket se volvió el centro de atención durante los últimos meses, especialmente luego de que Jada revelara en una entrevista que llevan siete años viviendo un matrimonio peculiar, con una separación que no implica un distanciamiento completo del actor con el que se casó en 1997.

En diálogo con Daily Mail, Jada trató el tema de su “separación”, y declaró que el incidente ocurrido con Chris Rock durante la entrega de los premios Oscar 2022 de alguna manera salvó su matrimonio.

La actriz comentó que ese fue un punto crucial en la relación, pues llevaba años con la duda de si debía dejar su matrimonio con Will Smith y, tras la bofetada que este le propició al comediante, Jada se dio cuenta de que nunca dejaría a Will. “Quién sabe dónde estaría nuestra relación si eso no hubiera sucedido”, dijo a Daily Mail.

Aunque la pareja fue objeto de críticas tras la polémica, Jada asegura que pasó en un momento oportuno que les permitió hacer cambios en sus vidas. Llama al enfrentamiento “la santa bofetada” porque trajo cosas positivas a su matrimonio, todo lo contrario a los rumores que se esparcieron sobre una posible separación tras el escándalo.

El origen de su relación

Will Smith y Jada Pinkett se conocieron a mediados de los 90’s cuando ella audicionó, sin éxito, para un papel en la serie de televisión “El Príncipe del Bel-Air”, la cual fue protaonizada por Will Smith.

La pareja se casó en 1997 en una ceremonia íntima y tienen dos hijos, Jaden y Willow, quienes siguen los pasos de sus padres en la industria del entretenimiento. Willow una exitosa carrera en la música y Jaden incursionando en la actuación.

A lo largo de casi tres décadas de matrimonio, la pareja ha compartido públicamente su compromiso con la familia y ha enfrentado diversas situaciones, destacando la resiliencia de su unión a pesar de los altibajos.