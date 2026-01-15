Suscríbete
La razón por la que Belinda se va de México

El cantante sorprendió a sus fans tras anunciar que se muda del país a España

Enero 15, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
belinda-operacion-rodilla.jpg

Belinda

Belinda tiene emociones encontradas por su mudanza a España, ya que se siente triste de abandonar el país, pero feliz por iniciar un nuevo proyecto en su carrera.

La famosa iniciará con las grabaciones de la esperada serie: Carlota, producción que se llevará fuera de México por un tiempo, por lo que la actriz ha tenido que despedirse de nuestro país. La serie televisiva de Sony Pictures Televisión que tratara de Carlota de Habsburgo, personaje histórico, contará con 10 capítulos y será dirigida por Alejandro Bazzano y Ana Lorena Pérez Ríos.

En redes sociales escribió, “adiós México, me da melancolía cambiar de país por un tiempo, pero a la vez emoción de vivir esta nueva aventura en España. Carlota es un gran proyecto para mí. La última emperatriz de México”, escribió. Junto al anuncio, la intérprete compartió una foto tomada en el interior de un avión.

Su último proyecto televisivo fue “Mentiras La Serie”, donde compartió créditos con famosas como Luis Gerardo Méndez, Marina Treviño, Diana Bovio y Regina Blandón.

belinda
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
