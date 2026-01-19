La tragedias que marcaron la vida amorosa de Ashton Kutcher antes de Mila Kunis

Hoy, Ashton Kutcher y Mila Kunis son vistos como una de las parejas más sólidas y discretas de Hollywood. Pero antes de llegar a esa estabilidad, el actor vivió relaciones y episodios que estuvieron marcados por tragedias reales, rupturas mediáticas y una intensa exposición pública.

Ashley Ellerin: el crimen que lo llevó a declarar en un juicio

En 2001, Kutcher salía con Ashley Ellerin, estudiante de diseño de moda. Ambos tenían planes de asistir juntos a los Grammy, pero esa noche ella fue asesinada en su casa de Hollywood Hills. El actor acudió a buscarla, no obtuvo respuesta y se marchó. Años después, Michael Gargiulo fue condenado por el crimen y Kutcher testificó en el juicio de 2019 para ayudar a reconstruir la línea de tiempo de los hechos.

Frederick M. Brown/Getty Images

Brittany Murphy y el fallecimiento que sacudió a la industria

Poco después, Ashton inició una relación corta con Brittany Murphy tras coincidir en “Recién casados”. Aunque la muerte de la actriz en 2009 generó especulaciones, los reportes oficiales confirmaron que falleció por neumonía, sin relación con el actor ni con terceros.

Demi Moore: el matrimonio que no fue lo que parecía

En 2003, Kutcher comenzó su relación con Demi Moore, con quien se casó en 2005. Tras su divorcio, la actriz reveló en su autobiografía la pérdida de un embarazo y conflictos internos que contrastaron con la imagen de pareja perfecta que proyectaron durante años.

Mila Kunis

Tras rupturas importantes, Ashton y Mila Kunis retomaron contacto años después de haber trabajado juntos en That ’70s Show. Su relación se consolidó desde la madurez, con una vida familiar discreta y escasa presencia en alfombras rojas, lo que hoy los distingue en Hollywood.

El historial sentimental de Ashton Kutcher combina hechos documentados y relaciones complejas, muchas veces amplificadas por el sensacionalismo. Su presente con Mila Kunis marca un claro contraste de menos exposición, más equilibrio y una historia construida lejos del ruido mediático.