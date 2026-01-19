Suscríbete
Entretenimiento

La tragedias que marcaron la vida amorosa de Ashton Kutcher antes de Mila Kunis

Un pasado sentimental rodeado de pérdidas, polémicas, crímenes, y testimonios judiciales. Las relaciones mediáticas que anteceden a su historia de amor actual

Enero 18, 2026 • 
Tania Franco
La tragedia que marcó la vida amorosa de Ashton Kutcher antes de Mila Kunis

Ethan Miller/Getty Images

Hoy, Ashton Kutcher y Mila Kunis son vistos como una de las parejas más sólidas y discretas de Hollywood. Pero antes de llegar a esa estabilidad, el actor vivió relaciones y episodios que estuvieron marcados por tragedias reales, rupturas mediáticas y una intensa exposición pública.

Ashley Ellerin: el crimen que lo llevó a declarar en un juicio

En 2001, Kutcher salía con Ashley Ellerin, estudiante de diseño de moda. Ambos tenían planes de asistir juntos a los Grammy, pero esa noche ella fue asesinada en su casa de Hollywood Hills. El actor acudió a buscarla, no obtuvo respuesta y se marchó. Años después, Michael Gargiulo fue condenado por el crimen y Kutcher testificó en el juicio de 2019 para ayudar a reconstruir la línea de tiempo de los hechos.

Ashley Ellerin Ashton Kutcher

Frederick M. Brown/Getty Images

Brittany Murphy y el fallecimiento que sacudió a la industria

Poco después, Ashton inició una relación corta con Brittany Murphy tras coincidir en “Recién casados”. Aunque la muerte de la actriz en 2009 generó especulaciones, los reportes oficiales confirmaron que falleció por neumonía, sin relación con el actor ni con terceros.

Recordando a Brittany Murphy

Demi Moore: el matrimonio que no fue lo que parecía

En 2003, Kutcher comenzó su relación con Demi Moore, con quien se casó en 2005. Tras su divorcio, la actriz reveló en su autobiografía la pérdida de un embarazo y conflictos internos que contrastaron con la imagen de pareja perfecta que proyectaron durante años.

Ashton Kutcher

Mila Kunis

Tras rupturas importantes, Ashton y Mila Kunis retomaron contacto años después de haber trabajado juntos en That ’70s Show. Su relación se consolidó desde la madurez, con una vida familiar discreta y escasa presencia en alfombras rojas, lo que hoy los distingue en Hollywood.

El historial sentimental de Ashton Kutcher combina hechos documentados y relaciones complejas, muchas veces amplificadas por el sensacionalismo. Su presente con Mila Kunis marca un claro contraste de menos exposición, más equilibrio y una historia construida lejos del ruido mediático.

Ashton Kutcher Mila Kunis Demi Moore
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Matt Damon y Ben Affleck recrean su icónica foto de 1997 y despiertan la nostalgia en Hollywood
Entretenimiento
Matt Damon y Ben Affleck recrean su icónica foto de 1997 y despiertan la nostalgia en Hollywood
Enero 16, 2026
 · 
Tania Franco
MrBeast explica por qué su cuenta bancaria está en números negativos pese a su millonaria fortuna
Entretenimiento
MrBeast explica por qué su cuenta bancaria está en números negativos pese a su millonaria fortuna
Enero 16, 2026
 · 
Tania Franco
Bobby Berk revela la verdad detrás del emotivo episodio de Queer Eye que marcó a millones
Entretenimiento
“No me pidan rehacer una iglesia”: Bobby Berk revela la historia detrás del episodio más emotivo de Queer Eye
Enero 16, 2026
 · 
Tania Franco
julio-iglesias-miranda.jpg
Entretenimiento
Julio Iglesias rompe el silencio ante las acusaciones y un video de su pasado vuelve a encender la polémica
Enero 16, 2026
 · 
Tania Franco
andrea-legarreta-nuevo-novio.jpeg
Entretenimiento
Andrea Legarreta estrena nuevo romance y así reacciona Erik Rubín
La conductora confirmó que se está dando una nueva oportunidad en el amor con el influencer Luis Carlos Origel de 41 años, quien ya era su amigo desde hace tiempo
Enero 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
sasha montenegro hijos
Entretenimiento
Así lucen actualmente Nabila y Alexander, los herederos de la fortuna de Sasha Montenegro y José López Portillo
Fruto de su polémica relación y posterior matrimonio, Sasha Montenegro y José López Portillo tuvieron dos hijos: Nabila y Alexander, quienes han procurado llevar una vida paralela a la de sus mediáticos padres. Así lucen actualmente los herederos de la fortuna de los López Portillo-Montenegro
Febrero 15, 2024
 · 
Andrea Ávila
Ellos son los hijos de Lupita D'Alessio ¿a qué se dedican actualmente.jpg
Entretenimiento
Ellos son los hijos de Lupita D’Alessio ¿a qué se dedican actualmente?
Lupita D’Alessio tiene tres hijos, conócelos aquí
Marzo 07, 2023
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
MICHELLE-RENAUD.jpg
Entretenimiento
Michelle Renaud habla de su personaje en Mamá Reinventada
La actriz que recientemente protagonizó la portada de Vanidades, cuenta detalles de su nuevo proyecto
Mayo 25, 2025